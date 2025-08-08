Nueva York ofrece ayuda a residentes con deuda estudiantil: pueden pagar hasta $7.000 menos

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno de la Ciudad de Nueva York presentó un programa con el objetivo de ofrecer apoyo a los individuos con deuda estudiantil.

La ciudad de Nueva York, en colaboración con la empresa de asistencia financiera Summer, ha lanzado una iniciativa para aliviar la carga de la deuda estudiantil.

El alcalde Eric Adams presentó el portal gratuito NYC Summer, diseñado para guiar a los neoyorquinos, reseña Univision.

La plataforma permite a los usuarios verificar si califican para programas federales, comparar opciones de pago y organizar los documentos necesarios para solicitar la condonación de su deuda.

“Estamos reduciendo los costos para las familias, ayudándolas a acceder a programas de alivio de deudas y haciendo de nuestra ciudad el mejor lugar para encontrar oportunidades, formar una familia y vivir el sueño americano”, expresó Adams.

¿Cuánto dinero podrían ahorrarse los residentes de Nueva York con deuda estudiantil?

Según las autoridades, el programa podría reducir los pagos anuales en:

Un promedio de $3.000 por persona.

Hasta $7.000 anuales para quienes tienen títulos avanzados.

Además, la herramienta ofrece a las familias recursos gratuitos para planificar el ahorro universitario de sus hijos, ayudándoles a:

Calcular metas de ahorro.

Identificar estrategias financieras.

Cerrar brechas económicas.

Este nuevo plan es una continuación de la exitosa colaboración con Summer, que ha permitido eliminar más de $360 millones en deuda estudiantil para aproximadamente 100.000 empleados públicos.

Para participar en el programa de forma gratuita, los neoyorquinos deben registrarse en el sitio web de Summer utilizando una dirección de la ciudad. Una vez inscritos, podrán explorar las diferentes opciones disponibles, las cuales se adaptan a su situación financiera y académica.

Para más información o para iniciar su solicitud, puede visitar el sitio web oficial de Summer.

