Vacante en Miami por $250 mil al año: conoce los requisitos para que puedas aplicar ya

Suscríbete a nuestros canales

Si se encuentra en la búsqueda de empleo y vive en Mimi, Florida, Estados Unidos (EEUU), seguro le interesará la siguiente propuesta, descubra si puede aplicar.

En esta oportunidad el empleador es Miami Water and Air, una empresa que se dedica a la venta e instalación de sistemas de tratamiento de agua y purificación de aire para hogares y negocios.

Su área de servicio abarca los condados de Miami-Dade, Broward y Monroe en Florida.

La propuesta laboral fue difundida en el portal especializado de Indeed.

Sobre la vacante en Miami

Miami Water and Air está en la búsqueda de un/a “Bilingual Sales Executive English/Spanish” o un/a “Ejecutivo de ventas bilingüe inglés/español”.

Se trata de un puesto de empleo a tiempo completo en Miami Lakes.

Señalan que el representante de ventas realiza demostraciones en el hogar y vende sistemas de tratamiento de agua a los propietarios.

“Clientes potenciales HOT y citas calificadas y confirmadas: ¡gane $ 125K a 250K + SIN llamadas en frío! ¡No hay prospección! ¡Citas calificadas y confirmadas para que cierres todo el día todos los días!”, señalan en la propuesta.

La persona contratada debe:

Establecer una relación con los clientes y realizar pruebas de agua en el hogar

Venda sistemas de tratamiento de agua y complete todo el papeleo necesario

Requisitos + Salario

Como lo dice la propia propuesta, debe ser bilingüe y dominar la comunicación en español y el inglés.

Ser un Call Closer: profesional de ventas que se especializa en la fase final del proceso de venta, es decir, en el "cierre" de un trato.

Aunque, señalan que proporcionan entrenamiento completo.

La empresa ofrece un salario que va desde los $125 mil a los $250 mil por año. Además, señala que los empleados tienen oportunidades de avanzar profesionalmente.

Tenga en cuenta que, se espera que todos los solicitantes calificados presenten una breve explicación de sus antecedentes indicando por qué se sentirían cómodos para este puesto profesional, junto con un currículum actual y un número de teléfono de contacto.

Si considera que cumple con lo necesario, postúlese en el siguiente enlace: Ejecutivo de ventas bilingüe inglés/español - Miami Lakes, FL - Indeed.com.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube