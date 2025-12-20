Navidad 2025: documentos y condiciones establecidas para circulación de vehículos en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Durante esta temporada decembrina, es costumbre que las autoridades venezolanas intensifiquen los operativos de control vehicular en todo el país.

Ante este escenario, expertos recomiendan a los conductores revisar con antelación la documentación exigida por la ley para evitar sanciones, multas o incluso la retención del vehículo durante los desplazamientos propios de la Navidad.

Documentos obligatorios en Venezuela para circular sin inconvenientes

El especialista en tránsito y materia penal, Guillermo Aristimuño, recordó en una entrevista para Unión Radio, que existen documentos básicos que todo conductor debe portar al momento de manejar. La ausencia o vencimiento de alguno de ellos puede derivar en multas económicas durante los controles rutinarios.

Documentos exigidos:

Cédula de identidad del conductor

Carnet de circulación

Responsabilidad civil del vehículo

Certificado médico vigente

De acuerdo con Aristimuño, no contar con alguno de estos recaudos generalmente conlleva una multa de tres unidades tributarias. Sin embargo, aclaró que el carnet de circulación tiene un peso especial, ya que es el documento que demuestra la titularidad del vehículo, por lo que su ausencia sí puede ser motivo de retención inmediata.

El experto detalló que existen cinco situaciones específicas que pueden llevar a las autoridades a retener un vehículo, especialmente durante los operativos navideños, cuando se refuerzan las inspecciones de seguridad vial:

Circular sin placas identificadoras

No presentar documento que acredite la titularidad del vehículo

Estar involucrado en accidentes con lesionados o fallecidos

Condiciones mecánicas que pongan en riesgo a los ocupantes

Falta de luces o parabrisas en mal estado

Aristimuño también explicó que los conductores sancionados cuentan con mecanismos legales para defenderse. Tras recibir una multa, el ciudadano dispone de un plazo de tres días para impugnarla ante el organismo correspondiente, además de un período máximo de 30 días para efectuar el pago.

Visite nuestra sección de Servicios

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y YouTube