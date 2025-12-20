Trámites

Navidad 2025: documentos y condiciones establecidas para circulación de vehículos en Venezuela

Cumplir con los requisitos legales y mantener el vehículo en condiciones óptimas resulta clave para evitar contratiempos durante las festividades.

Por Jessica Molero
Sabado, 20 de diciembre de 2025

 

Durante esta temporada decembrina, es costumbre que las autoridades venezolanas intensifiquen los operativos de control vehicular en todo el país. 

Ante este escenario, expertos recomiendan a los conductores revisar con antelación la documentación exigida por la ley para evitar sanciones, multas o incluso la retención del vehículo durante los desplazamientos propios de la Navidad.

Documentos obligatorios en Venezuela para circular sin inconvenientes

El especialista en tránsito y materia penal, Guillermo Aristimuño, recordó en una entrevista para Unión Radio, que existen documentos básicos que todo conductor debe portar al momento de manejar. La ausencia o vencimiento de alguno de ellos puede derivar en multas económicas durante los controles rutinarios.

Documentos exigidos:

  • Cédula de identidad del conductor

  • Carnet de circulación

  • Responsabilidad civil del vehículo

  • Certificado médico vigente

De acuerdo con Aristimuño, no contar con alguno de estos recaudos generalmente conlleva una multa de tres unidades tributarias. Sin embargo, aclaró que el carnet de circulación tiene un peso especial, ya que es el documento que demuestra la titularidad del vehículo, por lo que su ausencia sí puede ser motivo de retención inmediata.

 

El experto detalló que existen cinco situaciones específicas que pueden llevar a las autoridades a retener un vehículo, especialmente durante los operativos navideños, cuando se refuerzan las inspecciones de seguridad vial:

  • Circular sin placas identificadoras

  • No presentar documento que acredite la titularidad del vehículo

  • Estar involucrado en accidentes con lesionados o fallecidos

  • Condiciones mecánicas que pongan en riesgo a los ocupantes

  • Falta de luces o parabrisas en mal estado

Aristimuño también explicó que los conductores sancionados cuentan con mecanismos legales para defenderse. Tras recibir una multa, el ciudadano dispone de un plazo de tres días para impugnarla ante el organismo correspondiente, además de un período máximo de 30 días para efectuar el pago.

