¡Aperitivo fácil y rápido!: Prepara estas tartaletas de mermelada de cebolla y queso

¿Preparándote para las fiestas? El aperitivo, esa comida ligera que se toma para abrir el apetito antes de la comida, también se puede ofrecer como pasapalo a los invitados que llegan a casa durante las reuniones sociales.

Existen muchas opciones a tener en cuenta desde dulces a saladas, y entre ellas se encuentran las tartaletas de mermelada de cebolla y queso.

Esta es una preparación fácil y rápida que combina el dulzor de la mermelada y la acidez del queso feta, con lo crocante de la tartaleta. ¿Quieres probar esta combinación de sabores y texturas? Te compartimos la receta publicada en Recetas del Señor Señor, para que las elabores cuando lo desees. Y lo mejor de todo, es que se hace en poco tiempo y necesitas pocos ingredientes.

¿Qué necesitas para realizar tartaletas como aperitivo?

Ingredientes

- Cebolla (250 g)

- Azúcar blanca (125 g)

- Agua (50 ml)

- Queso feta

- Tartaletas

Preparación

1. Cortar la cebolla y pochar durante 10 o 15 minutos a fuego medio bajo para que se quede muy blandita.

2. Transcurrido el tiempo, añadir el azúcar y dejar que se disuelva.

3. Con el azúcar disuelto, agregar el agua y dejar cocinar entre 30 y 40 minutos hasta que vaya espesando. No te preocupes si parece que es muy líquido porque cuando enfría espesa.

4. Una vez lista la mermelada de cebolla, agregar a las tartaletas e incorporar el queso feta desmigado por encima.

5. Colocar este aperitivo en una bandeja y ofrecer a los invitados que llegan a casa.

