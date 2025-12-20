Predicciones astrológicas 2026: Tauro se verá obligado a reinventarse

Suscríbete a nuestros canales

Las personas del signo Tauro son las nacidas entre el 20 de abril y el 20 de mayo, y pertenecen al elemento Tierra. Los taurinos están regidos por Venus y representan la fuerza, sensualidad y amor por la estabilidad, el placer y la seguridad material.

A estas personas se les cataloga de prácticas, leales, persistentes, pero también tercas y posesivas. Según la Inteligencia Artificial, si Aries es el motor, Tauro es el chasis y el combustible que hace que todo dure.

¿Cómo será el año 2026 para Tauro?

Urano los sacudió por tres años y este es el año para que por fin logren estabilizarse y hasta suelten aquellos apegos tóxicos que en nada les favorece.

Los solteros deben tener en cuenta que este no es un año para juegos, sino para construir cimientos; mientras que los que tienen parejas, será un año de retos, de renovar la relación o la rutina terminará por asfixiarlos.

2026 estará marcado por un salto económico. El cosmos apoya la independencia financiera este año; los meses de mayo y junio serán clave para movimientos inmobiliarios o inversiones a largo plazo.

En cuanto a la salud, el cuerpo de los taurinos podría resistir la tensión acumulada de los últimos años, sin embargo, para contrarrestarlo, necesitan “hacer tierra”, caminar descalzo o realizarse masajes terapéuticos, los cuales serán vitales para evitar que la ansiedad se convierta en problemas de garganta o cervicales.

Los hijos de Venus

Arturo Acosta @arturoacostamerlin, astrologo, señala que, los proyectos planificados con objetivos definidos se materializan. Las adaptaciones resultarán esenciales y el progreso será evidente, aportando ganancias concretas significativas.

En el terreno de las finanzas, el auge se mantendrá sólido hasta mediados de año, momento en el cual la liquidez se moderará y se asentará sin cambios dramáticos. En el amor, todo fluirá en plena armonía y ciertas parejas podrían decidir dar el paso adelante y casarse, fortaleciendo su base familiar.

Luego de años de labor y sacrificio, este es el período para ver la recompensa de la siembra con una excelente cosecha.

Por Arturo Acosta

