Manicura para elevar el look navideño: colores y diseños que son tendencia

La manicura es un tratamiento estético que busca resaltar el look de las féminas, pero que incluso va más allá, pues tiene como objetivo cuidar, limpiar, dar forma y embellecer uñas y manos. Según refiere la Inteligencia Artificial este procedimiento implica cortar, limar, cuidar cutículas e hidratar, pudiendo aplicar esmaltes o extensiones de gel o acrílicas.

¿Cuál es la tendencia en manicura navideña?

Las uñas para diciembre 2025 pueden mostrarse cargadas de luz, glitter, tonos profundos y detalles festivos, sin dejar de ser elegantes, refiere Glamour.

Generalmente, en esta temporada la manicura se convierte en un accesorio más, en un complemento para elevar el look navideño que decidas lucir en el lugar donde te encuentres.

Es decir, si quieres robar miradas por cada detalle escogido para tu outfit navideño, no descuides tus uñas y apuesta por texturas, brillos y hasta detalles minimalistas.

Eleva el look

Según los expertos, la manicura que te hará elevar el look navideño no tiene que apostar a los clásicos colores de la época, es decir, al tradicional rojo, verde y dorado; sino que puedes ampliar la gama de tonos y usar azul, morado, blanco, planteado y hasta rosado.

Además, se pueden realizar diferentes diseños que evoquen las tradiciones, por ejemplo, decorar con copos de nieves, arbolitos de Navidad, Santas, la flor de Navidad, bastoncitos, caramelos, estrellas, etc.

También puedes mezclar una base unicolor con estampados alusivos a la temporada, pegar stickers, o realizar la clásica manicura francesa, pero sustituyendo el color blanco por rojo, verde, plateado o dorado, según lo prefieras.

Aprovecha esta temporada para crear coquetas y divertidas decoraciones que no solo inviten a la celebración, sino que te permitan resaltar el outfit seleccionado.

