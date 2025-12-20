Carterismo digital en EEUU: ¿Cómo te roban dinero sin tocar tu billetera?

Suscríbete a nuestros canales

Pagar con solo un toque se volvió parte de la rutina diaria de millones de personas en Estados Unidos, pero expertos en ciberseguridad alertan que esta comodidad también abrió la puerta a nuevas formas de robo silencioso.

Especialistas describen esta modalidad como la versión moderna del carterismo, una práctica que permite a delincuentes cargar pagos sin contacto sin que la víctima lo note en el momento.

La estafa que opera en silencio

Matt Barnett, cofundador de la empresa de ciberseguridad SEVN-X, explicó a NBC Responds en Filadelfia que una de las estafas más comunes se conoce como “interceptación de llamadas fantasma”.

El método consiste en que el delincuente se acerca a la víctima en un lugar concurrido con un lector de tarjetas oculto y registra un cargo desde una tarjeta sin contacto o una billetera digital instalada en teléfonos o relojes inteligentes.

Barnett advierte que, aunque la tecnología actual utiliza cifrado avanzado, la facilidad del sistema también reduce ciertas barreras de seguridad.

El riesgo aumenta cuando el dispositivo está desbloqueado o configurado para permitir pagos sin verificación previa. En los teléfonos, el reconocimiento facial, el código de acceso o la huella digital funcionan como capas clave de protección que muchos usuarios omiten por rapidez.

Consejos clave para proteger tu dinero

Los expertos recomiendan revisar y ajustar las configuraciones de pago. En iPhone, es posible desactivar el modo exprés desde Ajustes, Wallet y Apple Pay, especialmente si no se usa a diario.

En dispositivos Android, Google Wallet exige desbloquear el teléfono para pagar, por lo que mantenerlo bloqueado cuando no se utiliza reduce el riesgo de cargos no autorizados.

Google explicó que emplea tarjetas virtuales y tokens únicos por dispositivo, evitando que el número real de la tarjeta se almacene o se comparta con comercios. Incluso en el modo de transporte exprés, el sistema solicita desbloqueo si el teléfono no se ha usado en las últimas 24 horas.

Para quienes usan tarjetas físicas, Barnett recomienda fundas con bloqueo RFID, que impiden el escaneo inalámbrico sin retirar la tarjeta.

Además, los consumidores deben activar alertas de transacciones bancarias para detectar cargos sospechosos de inmediato.

El Better Business Bureau también alerta sobre estafadores que simulan ventas o donaciones para cobrar montos mayores. La recomendación es clara: no apresurar el pago, verificar el nombre del comercio, confirmar el monto y solicitar recibos antes de autorizar cualquier transacción.

