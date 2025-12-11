¿Es obligatorio el aguinaldo en Estados Unidos? Quién recibe el bono navideño y de cuánto puede ser

Suscríbete a nuestros canales

Cientos de trabajadores en Estados Unidos se encuentran a la expectativa de recibir un aguinaldo o bono de fin de año que les permita cubrir los gastos adicionales típicos de la temporada decembrina.

Es importante aclarar que este pago adicional es una política de beneficios voluntaria del empleador o patrón, pero no es una obligación legal impuesta por el gobierno federal.

¿Quiénes pueden esperar recibir el bono navideño?

Dado que el pago de este beneficio no está regido por ninguna legislación laboral en el país, las empresas privadas son las que determinan si lo ofrecen o no.

En la práctica, quienes suelen recibir el bono de Navidad son aquellos empleados de compañías que mantienen un programa de bonificación anual formal. Este incentivo económico es usado a menudo para reconocer el desempeño individual y como una herramienta para la retención de personal, enfocándose a veces en puestos profesionales o de oficina dentro de organizaciones con un buen rendimiento financiero.

Los empleados del sector público rara vez reciben este tipo de pagos por restricciones o prohibiciones internas; en esos casos, los obsequios se limitan a presentes simbólicos.

Formas de entrega y montos estimados

El bono de Navidad en EEUU se entrega generalmente al final del año, sin una fecha fija establecida, ya que cada empleador decide el momento específico dentro del mes de diciembre.

El monto del bono no es uniforme y depende del tamaño de la empresa, su liquidez y su desempeño económico del año. Sin embargo, existe una estimación general del valor:

Monto promedio: se estima que el aguinaldo promedio ronda los $1.900 .

se estima que el promedio ronda los . Rango: el valor puede oscilar entre $100 y $5.000, pues legalmente se considera un obsequio.

el valor puede oscilar entre $100 y $5.000, pues legalmente se considera un obsequio. Regla general: una regla común es esperar que el monto represente entre el 2% y el 5% del salario anual del trabajador, según datos publicados por el portal Go Ranking Rates.

Además de un cheque o una suma de dinero extra, las empresas pueden otorgar este beneficio de otras formas:

Tiempo libre: un día adicional de vacaciones o tiempo libre remunerado.

un día adicional de vacaciones o tiempo libre remunerado. Regalos: vales de regalo, entradas a eventos, alimentos (como pavos o jamones) o postres.

