¡Buena Noticia! Nueva York lanza nuevo bono de $1,800 por bebé y expande el crédito de la tarjeta EBT

El estado de Nueva York ha puesto en marcha un beneficio denominado "Asignación por Nacimiento para el Año Nuevo" (BABY), que ofrece un apoyo económico único de hasta $1,800 para familias que tienen un recién nacido.

Este beneficio forma parte de una serie de medidas que buscan brindar asistencia económica directa en momentos clave para las familias neoyorquinas.

Kate Breslin, Presidenta y CEO del Schuyler Center for Analysis and Advocacy, comentó a cerca de estos beneficios:

“Durante el último año, hemos pasado tiempo en comunidades de todo el estado, escuchando a familias que experimentan pobreza. Escuchamos una y otra vez el valor de los beneficios en efectivo directos, como los créditos tributarios. Este tipo de pago pone a los padres a cargo de decidir cómo usar los recursos para satisfacer las necesidades de su familia – ya sea comida segura para alergias, protectores para soccer, ropa escolar o renta”, expresó Breslin.

Detalles del beneficio BABY y crédito tributario ampliado

A partir de enero, el crédito tributario por hijos se ampliará para permitir a las familias solicitar hasta $1,000 por cada hijo menor de 4 años, y hasta $330 para hijos de 4 a 16 años. Para 2027, el crédito para hijos mayores se incrementará a $500 por niño. Otros detalles son los siguientes:

Monto: Es un pago único de $1,800 en efectivo por cada recién nacido elegible.

Es un pago único de por cada recién nacido elegible. Elegibilidad: Está dirigido a padres de bajos ingresos que están en el programa de Asistencia en Efectivo ( Cash Assistance - CA) al momento del nacimiento del bebé.

Está dirigido a padres de bajos ingresos que están en el programa de ( - CA) al momento del nacimiento del bebé. Cómo se recibe: El pago se realiza a través de la tarjeta EBT del hogar ( Transferencia Electrónica de Beneficios o Electronic Benefits Transfer ).

El pago se realiza a través de la tarjeta EBT del hogar ( o ). Uso: No hay restricciones sobre cómo se debe usar el dinero; está destinado a ayudar con gastos esenciales como pañales, fórmula y otros artículos para el bebé.

No hay restricciones sobre cómo se debe usar el dinero; está destinado a ayudar con gastos esenciales como pañales, fórmula y otros artículos para el bebé. Requisitos: Las familias deben agregar al recién nacido al caso activo de Asistencia en Efectivo dentro de los 90 días y presentar verificación de nacimiento, ciudadanía y una solicitud de Número de Seguro Social.

Iniciativas adicionales y testimonios

Como parte de estas iniciativas, se destinarán adicionalmente $5 millones para la construcción de un centro de atención materna en El Bronx, que ofrecerá servicios integrales antes, durante y después del parto.

La senadora estatal Nathalia Fernández dijo:

“La ampliación del crédito tributario por hijos y el nuevo Beneficio BABY, propuesto por la gobernadora Kathy Hochul, ofrece un apoyo significativo directamente a los padres, sobre todo aquellos con mayor necesidad. Junto con la inversión en un nuevo centro de salud materna, la gobernadora Hochul brinda a las madres y recién nacidos del Bronx la atención y la dignidad que toda comunidad merece”, expresó Fernández.

El senador estatal Jamaal T. Bailey dijo:

“Las familias neoyorquinas enfrentan enormes presiones financieras durante el embarazo y la primera infancia, y con demasiada frecuencia el costo de la atención esencial impide el acceso a apoyos vitales. La ampliación del Crédito Tributario por Hijos, la primera prestación BABY del país y la inversión en un nuevo centro de maternidad en el Bronx, representan pasos cruciales para aliviar estas cargas”, expresó Bailey.

Las solicitudes para el crédito tributario ampliado se realizarán durante la temporada de impuestos que inicia a finales de enero 2026, siguiendo el proceso habitual de declaración.

