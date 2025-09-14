Conozca los requisitos del programa estadounidense que ayuda a embarazadas y menores de 5 años: provee alimentos sanos y atención médica gratuita

Suscríbete a nuestros canales

El Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños, conocido como WIC por sus siglas en inglés representa una estrategia de asistencia nutricional del gobierno federal, dirigida a proteger la salud de grupos vulnerables desde el embarazo hasta la primera infancia.

Su objetivo es ofrecer alimentos suplementarios, información sobre nutrición saludable, apoyo a la lactancia materna y referencia a recursos médicos.

La información se obtuvo del portal web oficial del programa del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

Beneficiarios y criterios de elegibilidad

WIC está dirigido a mujeres embarazadas, mujeres en período de postparto y lactancia, así como a bebés y niños menores de cinco años que provengan de familias con ingresos bajos o en riesgo nutricional.

Los criterios de elegibilidad para comenzar a recibir los beneficios son los siguientes:

Tener niveles de ingresos hasta el 185% del nivel federal de pobreza y demostrar una necesidad nutricional identificada.

Complete la Herramienta de Preselección de WIC en línea en el siguiente link .

. Si usted o sus hijos reciben Medicaid, SNAP o TANF , ya cumplen los requisitos de ingresos para WIC.

, ya cumplen los requisitos de ingresos para WIC. Puede solicitar WIC a través de una clínica local en su lugar de residencia.

La Herramienta de Preselección también ofrece información de contacto específica por estado y ayuda a programar una cita de certificación. Ingrese en el siguiente link para utilizarla.

Servicios y apoyo que ofrece el programa

Además de la provisión de alimentos nutritivos gratuitos, WIC incluye educación en nutrición, promoción y respaldo para la lactancia materna, y acceso a programas complementarios de salud pública. Su diseño busca influir en la adopción de prácticas saludables a largo plazo, atendiendo a una población infantil y maternal con alto riesgo nutricional. El programa cuenta con agencias estatales y locales que ofrecen atención personalizada y talleres de apoyo a las familias participantes.

Una de las fundadoras de este programa, la enfermera Betty Hopkins y que actualmente labora en una pequeña clínica cerca de los Apalaches en la ciudad de Bell, comentó acerca del constante mejoramiento de los beneficios para las embarazadas:

"Se han agregado más alimentos a los paquetes desde que comenzó y tienen más opciones como verduras y frutas, que no teníamos al principio", comentó Hopkins.

La entrega de estos servicios se realiza en el marco de una iniciativa conjunta financiada y supervisada por el USDA, con un impacto significativo en la nutrición y la salud materno-infantil a nivel nacional.

Esta información se obtuvo del portal web oficial del WIC y fuentes relacionadas al programa del USD

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube