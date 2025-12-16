El IRS reembolsa hasta $15.000 en cuentas bancarias: este es el requisito que lo hace posible

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Estados Unidos ha comenzado a devolver sumas que superan los $15.000 dólares a los ciudadanos extranjeros que han completado con éxito un trámite específico ante las autoridades consulares, según confirman varios reportes y análisis sobre esta medida.

Esta acción se refiere al reembolso de la fianza migratoria que el Departamento de Estado exigió como parte de un programa piloto dirigido a ciertos solicitantes de visas de negocios o turismo (B1/B2).

¿Cuál es el trámite necesario para obtener hasta $15.000 en reembolso?

Los beneficiarios de estas importantes transferencias son aquellos que, tras pagar una fianza inicial que podía oscilar entre $5.000 y hasta $15.000, respetaron rigurosamente el tiempo de estadía autorizado en sus visas.

Según la información consultada, incluyendo análisis de medios como France 24 y el portal El Cronista, el programa piloto se dirigió principalmente a solicitantes provenientes de países con altas tasas de sobre-permanencia ilegal.

"El portador de la visa, si cumple su estadía dentro del tiempo permitido, ese dinero se le regresará," explicó la analista internacional Brend Stefan en declaraciones recogidas por medios sobre el funcionamiento de la fianza.

El programa, una iniciativa impulsada por la Administración del presidente Donald Trump y reimpuesta recientemente, obligaba a estos solicitantes a dejar un depósito como garantía.

Los funcionarios consulares tuvieron la potestad de exigir este monto, el cual funcionó como una garantía de que el visitante no excedería el plazo legal de su visado.

¿El IRS emitió un comunicado oficial sobre el depósito del reembolso?

Aunque no se ha encontrado un "Comunicado Oficial" único y reciente que detalle el monto exacto de la devolución a gran escala, la forma en que se están realizando las transferencias coincide con lo que se estableció en el programa piloto que se publicó anteriormente en el Registro Federal y que fue analizado por expertos. Este programa dejó claro que la fianza es reembolsable.

Los fondos, que representan un alivio económico significativo, muestran que el Gobierno está cumpliendo con el retorno de la garantía financiera, siempre y cuando el visitante haya cumplido con el requisito esencial: salir del territorio estadounidense antes de que su permiso expire.

Las personas deben acceder a sus cuentas bancarias para confirmar la transacción de estas devoluciones.

