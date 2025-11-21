Rumbo al Polo Norte: activan buzones en Hampton Bays para que los niños puedan dejar sus deseos

Suscríbete a nuestros canales

Santa Claus abrió sus buzones especiales en Hampton Bays, Nueva York, para recibir las cartas de los niños de la localidad.

Las familias están invitadas a participar en esta tradición mágica hasta el 8 de diciembre, para asegurar que sus deseos lleguen a tiempo al Polo Norte.

¿Cómo y dónde enviar la carta?

Para que Santa pueda recibir y responder todas las cartas antes de Navidad, se dispusieron varias opciones de entrega:

De lunes a viernes, entre las 8:30 a. m. y las 3:30 p. m. en la entrada principal de la Oficina de Parques y Recreación, reportó Tu Prensa Local.

Opción Dirección postal Oficina principal 6 de Newtown Road, Centro Comunitario de Hampton Bays (11946) Buzón adicional 25 de Ponquogue Avenue (11946)

Requisitos para la respuesta de Santa

Para asegurar que Santa tenga tiempo de leer y contestar, los "ayudantes locales" solicitan incluir la siguiente información:

La lista de deseos del niño o niña. Un sobre con la dirección del remitente y su sello postal (indispensable para la respuesta). Cualquier información especial (nombres de hermanos, mascotas o pasatiempos).

Quienes decidan entregar sus cartas en persona recibirán una sorpresa especial: una porción de comida mágica para los renos de Santa, lista para esparcir la noche del 24 de diciembre.

