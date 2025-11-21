Vacunas COVID gratis para niños: conozca las clínicas pediátricas disponibles en Nueva Jersey

Suscríbete a nuestros canales

La pronta llegada de la temporada de virus respiratorios en Estados Unidos (EEUU) lleva a que las autoridades tomen medidas para la protección de sus comunidades, al menos en Nueva Jersey ya se dado luz verde a una importante campaña de inmunización.

Resulta que el Departamento de Salud de Nueva Jersey ha lanzado un esfuerzo coordinado para mejorar la disponibilidad y el acceso a las vacunas contra la COVID-19 y la gripe para quienes desean recibirlas.

Con la asociación em marcha, esperan asegurar que las familias tengan un acceso directo, conveniente y confiable a las vacunas cerca de sus hogares.

Se destaca que, a principios de este otoño, el NJDOH emitió un directiva ejecutiva permitir que cualquier persona mayor de seis meses reciba la vacuna contra la COVID-19 durante la temporada de enfermedades respiratorias 2025-2026.

El Departamento también emitió un Orden permanente que autoriza a los farmacéuticos de Nueva Jersey a administrar las vacunas contra la COVID-19 sin receta.

Sepa en qué lugares activan jornadas de vacunación contra el COVID

En un comunicado oficial se asegura que las clínicas pediátricas de vacunación contra el COVID y la gripe estarán ubicadas en una amplia variedad de ubicaciones en todo el estado.

Esto, para niños de seis meses o más.

Estas clínicas proporcionarán vacunas sin costo alguno, independientemente del estado del seguro, e incluyen lo siguiente:

“Al aprovechar nuestras asociaciones con los principales sistemas de salud del estado y lanzar clínicas regionales de vacunación contra la COVID-19 y la gripe, estamos simplificando el acceso a las vacunas y garantizando que las familias cuenten con las herramientas necesarias para protegerse contra la COVID-19 y la gripe”, indicó el gobernador Phil Murphy.

Ubicaciones actuales para la vacunación gratuita

Centro de salud familiar Jane H. Booker (Hay vacunas contra el COVID y la gripe disponibles)

1828 W. Lake Avenue, Neptune City, Nueva Jersey

14:00 a 18:00

Más información en: COVID and Flu Vaccine Clinics | Hackensack Meridian Health

(Hay vacunas contra el COVID y la gripe disponibles) 1828 W. Lake Avenue, Neptune City, Nueva Jersey 14:00 a 18:00 Más información en: COVID and Flu Vaccine Clinics | Hackensack Meridian Health Cooper Pediatric Care en el Sheridan Pavilion (Vacunas contra la COVID disponibles)

Suite 200, Sheridan Pavilion, Camden, Nueva Jersey

Martes, 9 de diciembre de 2025

13:00 a 16:30

Visite: resources.cooperhealth.org/pediatric-covid-vaccinations

(Vacunas contra la COVID disponibles) Suite 200, Sheridan Pavilion, Camden, Nueva Jersey Martes, 9 de diciembre de 2025 13:00 a 16:30 Visite: resources.cooperhealth.org/pediatric-covid-vaccinations Centro Médico de la Universidad de Hackensack (Hay vacunas contra el COVID y la gripe disponibles)

155, Polifly Road, Suite 102, Hackensack, Nueva Jersey

Martes, 16 de diciembre de 2025

17:30 a 19:30

Infórmese sobre las fechas: hackensackmeridianhealth.org/en/covid19

(Hay vacunas contra el COVID y la gripe disponibles) 155, Polifly Road, Suite 102, Hackensack, Nueva Jersey Martes, 16 de diciembre de 2025 17:30 a 19:30 Infórmese sobre las fechas: hackensackmeridianhealth.org/en/covid19 Cooper Primary Care en Kroc (Vacunas contra la COVID disponibles)

Kroc Center, 1865 Harrison Avenue, edificio C, suite 1300, Camden, Nueva Jersey

Miércoles, 17 de diciembre de 2025

13:00 a 16:30

Enlace al horario: resources.cooperhealth.org/pediatric-covid-vaccinations

Más acceso

Además, han adelantado que están trabajando con más socios, incluidos los departamentos de salud locales y los centros de salud calificados a nivel federal, para identificar otros centros de vacunación contra la COVID-19.

En este sentido, el NJDOH también coordinó con Centro de Salud Henry J. Austin, un centro de salud autorizado a nivel federal, para garantizar que las dosis pediátricas financiadas por el estado de las vacunas contra la COVID-19 para el período 2025-2026 estén disponibles en su sede ubicada en 321 N. Warren Street, en Trenton.

Se resalta que el NJDOH recomienda a todas las personas mayores de seis meses que se vacunen con las nuevas vacunas contra la COVID-19 para la temporada 2025-2026, a fin de obtener la protección más actualizada contra el virus y sus variantes.

El Departamento también se alinea con las principales asociaciones médicas y de salud pública, incluidas la Academia Estadounidense de Médicos de Familia y la Academia Estadounidense de Pediatría, al recomendar una vacuna anual contra la influenza para todas las personas de seis meses o más, y la vacuna contra el RSV para proteger a los bebés y niños, las personas embarazadas y los adultos mayores según su elegibilidad.

Así mismo, señalan que los adultos de 65 años o más, las personas embarazadas, los niños pequeños y las personas que tienen enfermedades crónicas como asma y enfermedades cardíacas corren un mayor riesgo de sufrir complicaciones graves a causa de los virus respiratorios.

Por lo que advierten que la vacunación también debe ser una prioridad para quienes viven con personas en mayor riesgo o cuidan de ellas, incluidas las personas que tienen niños en sus hogares que son demasiado pequeños para vacunarse y los profesionales de la salud.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube