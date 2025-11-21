Salud pública

Vacunas COVID gratis para niños: conozca las clínicas pediátricas disponibles en Nueva Jersey

El NJDOH emitió un directiva ejecutiva permitir que cualquier persona mayor de seis meses reciba la vacuna durante la temporada

Por Nayzai Saavedra
Viernes, 21 de noviembre de 2025 a las 01:15 pm

La pronta llegada de la temporada de virus respiratorios en Estados Unidos (EEUU) lleva a que las autoridades tomen medidas para la protección de sus comunidades, al menos en Nueva Jersey ya se dado luz verde a una importante campaña de inmunización.

Resulta que el Departamento de Salud de Nueva Jersey ha lanzado un esfuerzo coordinado para mejorar la disponibilidad y el acceso a las vacunas contra la COVID-19 y la gripe para quienes desean recibirlas.

Con la asociación em marcha, esperan asegurar que las familias tengan un acceso directo, conveniente y confiable a las vacunas cerca de sus hogares.

Se destaca que, a principios de este otoño, el NJDOH emitió un directiva ejecutiva permitir que cualquier persona mayor de seis meses reciba la vacuna contra la COVID-19 durante la temporada de enfermedades respiratorias 2025-2026.

  • El Departamento también emitió un Orden permanente que autoriza a los farmacéuticos de Nueva Jersey a administrar las vacunas contra la COVID-19 sin receta.

Sepa en qué lugares activan jornadas de vacunación contra el COVID

En un comunicado oficial se asegura que las clínicas pediátricas de vacunación contra el COVID y la gripe estarán ubicadas en una amplia variedad de ubicaciones en todo el estado.

Esto, para niños de seis meses o más.

Estas clínicas proporcionarán vacunas sin costo alguno, independientemente del estado del seguro, e incluyen lo siguiente:

“Al aprovechar nuestras asociaciones con los principales sistemas de salud del estado y lanzar clínicas regionales de vacunación contra la COVID-19 y la gripe, estamos simplificando el acceso a las vacunas y garantizando que las familias cuenten con las herramientas necesarias para protegerse contra la COVID-19 y la gripe”, indicó el gobernador Phil Murphy.

Ubicaciones actuales para la vacunación gratuita

Más acceso

Además, han adelantado que están trabajando con más socios, incluidos los departamentos de salud locales y los centros de salud calificados a nivel federal, para identificar otros centros de vacunación contra la COVID-19.

En este sentido, el NJDOH también coordinó con Centro de Salud Henry J. Austin, un centro de salud autorizado a nivel federal, para garantizar que las dosis pediátricas financiadas por el estado de las vacunas contra la COVID-19 para el período 2025-2026 estén disponibles en su sede ubicada en 321 N. Warren Street, en Trenton.

Se resalta que el NJDOH recomienda a todas las personas mayores de seis meses que se vacunen con las nuevas vacunas contra la COVID-19 para la temporada 2025-2026, a fin de obtener la protección más actualizada contra el virus y sus variantes.

El Departamento también se alinea con las principales asociaciones médicas y de salud pública, incluidas la Academia Estadounidense de Médicos de Familia y la Academia Estadounidense de Pediatría, al recomendar una vacuna anual contra la influenza para todas las personas de seis meses o más, y la vacuna contra el RSV para proteger a los bebés y niños, las personas embarazadas y los adultos mayores según su elegibilidad.

  • Así mismo, señalan que los adultos de 65 años o más, las personas embarazadas, los niños pequeños y las personas que tienen enfermedades crónicas como asma y enfermedades cardíacas corren un mayor riesgo de sufrir complicaciones graves a causa de los virus respiratorios.

Por lo que advierten que la vacunación también debe ser una prioridad para quienes viven con personas en mayor riesgo o cuidan de ellas, incluidas las personas que tienen niños en sus hogares que son demasiado pequeños para vacunarse y los profesionales de la salud.

