Proyecto de ley para la protección de inmigrantes en EEUU: sepa cómo se busca detener el uso excesivo de la fuerza en inmigración

Los límites entre lo que es considerado “lo rutinario” o “más allá de los límites” durante las operaciones de agentes migratorios en Estados Unidos (EEUU), al realizar redadas, son borrosos, por esta razón ha surgido una iniciativa que busca establecer límites al respecto.

Se ha dado a conocer que una serie de congresistas, incluyendo al californiano Scott Peters y representantes de Nueva York e Illinois, han presentado un proyecto de ley federal diseñado para detener el uso excesivo durante el control de la inmigración.

Se trata de, 'Stop Excessive Force in Immigration Act', una iniciativa, que se alinea con el proyecto estatal No Kings Act.

Su principal objetivo es establecer estándares más estrictos para las agencias federales ICE, CBP y DHS.

Alegan que este año se han registrado múltiples casos de agentes federales que han utilizado fuerza excesiva contra ciudadanos, inmigrantes y periodistas.

De hecho, el congresista Juan Vargas, co-patrocinador, citó el ejemplo local de agentes que irrumpieron con granadas aturdidoras en el restaurante Buona Forchetta en South Park.

Puntos clave del proyecto de ley en defensa de los inmigrantes

La legislación propuesta tiene varios objetivos principales para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas:

Estándares de uso de la fuerza:

- Alinea los estándares de los agentes de inmigración con los estándares actuales del Departamento de Justicia (DOJ), permitiendo el uso de la fuerza solo si "no parece existir una alternativa razonablemente efectiva, segura y factible."

- Requiere que el uso de la fuerza sea proporcional, que se utilicen técnicas de desescalada, y que se minimice el riesgo para terceros.

Restricción de equipamiento y tácticas:

- Busca prohibir el equipamiento de personal de control de inmigración con armas de control de multitudes como gases lacrimógenos, bolas de pimienta (pepper balls) y granadas aturdidoras (flash bangs) para operaciones de aplicación de la ley en el interior, a menos que reciban una aprobación previa específica para operaciones de seguridad nacional o seguridad pública.

Identificación y cámaras corporales:

- Exige el uso obligatorio de cámaras corporales y de vehículos por parte del personal de control de inmigración.

- Prohíbe que el personal use máscaras o uniformes que no permitan su identificación durante las operaciones, y prohíbe el uso de la palabra "police" (policía) en los uniformes para limitar la confusión pública.

Capacitación y transparencia:

- Requiere capacitación anual para el personal en el uso apropiado de la fuerza, técnicas de desescalada y el cumplimiento de las enmiendas constitucionales.

- Crea requisitos de informes bianuales por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el DOJ sobre el uso de la fuerza no letal, los asaltos contra el personal, y las instancias de uso de uniformes no identificables.

- Establece la obligación de notificar a las agencias locales antes de realizar operaciones de inmigración en sus jurisdicciones.

El proyecto también exige notificar a las fuerzas locales sobre las operaciones y prevé sanciones para quienes violen las nuevas medidas.

Sin embargo, por el momento se trata de una propuesta bilateral por parte de los demócratas, además, vale la pena destacar que, recientemente, cortes de apelaciones han desestimado o detenido fallos que han favorecido demandas con este tipo de enfoque, como en el caso de Chicago.

