¡Sin ciudadanía por una estafa! Acusan a venezolana en EEUU por fraude de $5.4 millones en Medicare

El Departamento de Justicia revocó oficialmente la ciudadanía estadounidense a Marieva Briceno el pasado 17 de noviembre, tras confirmar que la mujer obtuvo su naturalización mediante engaños mientras orquestaba una estafa millonaria al Medicare.

Briceno, de origen venezolano, utilizó tres clínicas en Detroit para facturar fraudulentamente más de $5.4 millones en procedimientos médicos innecesarios entre 2007 y 2010, logrando que el gobierno desembolsara casi $3 millones.

La investigación reveló que, durante su entrevista con los oficiales de inmigración en 2009, la acusada mintió bajo juramento al negar haber cometido delitos, ocultando su participación activa en una conspiración criminal para asegurar su estatus legal en el país antes de ser descubierta.

Sanciones

Las autoridades federales consolidaron la sanción tras una demanda civil presentada el 12 de agosto, la cual se suma a la sentencia previa de 60 meses de prisión que Briceno recibió en 2012 tras declararse culpable según informa El Nuevo Herald.

Los fiscales Brett A. Shumate y Jason A. Reding Quiñones enfatizaron que el sistema judicial actuará con firmeza contra quienes exploten programas de asistencia social y falseen información en sus trámites migratorios.

Es importante señalar que este caso subraya la política de cero tolerancia ante el fraude: la obtención de beneficios migratorios no protege a los delincuentes de perder sus derechos adquiridos si el gobierno demuestra que estos se consiguieron ocultando violaciones a la ley y defraudando a los contribuyentes.

