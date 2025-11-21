Alerta sanitaria en Texas: el virus letal que amenaza a los caballos de la región

Suscríbete a nuestros canales

Veterinarios y autoridades sanitarias de Texas confirmaron la detección de múltiples casos de Herpesvirus Equino tipo 1 (EHV-1) tras una reciente competición ecuestre celebrada en Waco entre el 5 y el 9 de noviembre.

Este brote activó una respuesta inmediata del Departamento de Agricultura de Texas (TDA), organismo que insta a los propietarios y entrenadores a vigilar estrechamente a cualquier animal que haya participado en el evento o compartido transporte con los asistentes.

Peligrosidad

Aunque el virus no representa un riesgo para la salud humana, posee una alta tasa de mortalidad en equinos debido a sus graves efectos neurológicos y respiratorios.

Por ello se hace importante la detección temprana de síntomas como fiebre, letargo, secreción nasal o debilidad en las extremidades posteriores según informó Univisión. .

Recomendaciones

Para contener la propagación, los expertos recomiendan detener el traslado de caballos expuestos y aislar inmediatamente a aquellos que muestren signos de enfermedad o hayan estado en contacto con animales infectados en los últimos 14 días.

El contagio ocurre fácilmente mediante el contacto directo, secreciones respiratorias o el uso compartido de equipos contaminados como cubetas, monturas y remolques, por lo que la desinfección rigurosa resulta indispensable en establos y centros de competencia.

La comunidad ecuestre debe mantener una comunicación fluida con sus veterinarios ante cualquier cambio en la salud de los animales, evitando competencias o reuniones masivas hasta que las autoridades controlen el brote y garanticen la seguridad sanitaria en la región.

