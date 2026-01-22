Descuentos en electrodomésticos en Caracas: conoce las tiendas con rebajas y los precios

Suscríbete a nuestros canales

Las tiendas de electrodomésticos ajustaron y bajaron sus precios tras reducirse la brecha cambiaria en el país. Tanto la línea blanca como la marrón en los comercios muestran rebajas, y descuentos de 20 %.

En la tienda Multimax muchos electrodomésticos bajaron de precio, por ejemplo, un televisor Kodak bajó de $ 200 a $ 150, los aires acondicionados de ventana bajaron de $ 180 a $ 140; las neveras de $ 1000 bajaron a $ 800 o $ 700; otras de $ 500 a $ 400.

“La mayoría de la mercancía bajó de precio, y fue recientemente”, dijo Yerky Martínez, supervisora de piso en Multimax.

Las planchas bajaron $ 5, cuestan $ 10; las licuadoras bajaron de $ 50 a $ 30, los air fryer costaban $ 80 ahora valen de $ 40 a $ 30; el tosty arepa de $ 80 ahora por $ 45.

Martínez indicó que algunos electrodomésticos mantienen su precio, como los microondas que se mantienen entre $ 100 y $ 70, las lavadoras y secadoras; las lavadoras semiautomáticas entre $ 180 y $ 230, las secadoras $ 700 y $ 600.

La tienda tiene ofertas en aires acondicionados, congeladores, cocinas, TV, planchas, freidoras; entre otros. “Se ha visto más clientes venir a comprar, dicen que los precios son más flexibles, económicos”, dijo.

Precios de electrodomésticos bajaron y siguen bajando

La asesora de ventas de Damasco, Angélica Páez, indicó que “la mayoría de los electrodomésticos bajaron de precio y continúan bajando”.

Los TV de 50 “bajaron de $ 650 a $ 480; los de 32 “de $ 220 a $ 170; las cornetas de 40 watios valen $ 200, $ 80 menos; celular Samsung A 16 con 128 GB y 4 GB de RAM, bajó de $ 280 a $ 205; nevera de 236 LTS bajó a $ 680 ($ 80 menos), microondas de Samsung cuesta $ 300 ($ 74 menos), lavadora de 7 kg semiautomática por $ 230 ($ 30 menos).

Algunos productos mantienen su precio

“Algunos productos mantienen su precio, los de menos rotación, como licuadoras. Tenemos descuento de 20 % en bolívares con o sin Cashea”, precisó.

La mercaderista de Daka, Carla Plazola, señaló que en la tienda “300 electrodomésticos bajaron de precio, otros mantienen su precio”.

La corneta Daewoo de 100 watts cuesta $140 ($ 35 menos), TV de 32“ Daewoo por $ 170 ($ 30 menos), televisor Sansui de 50” por $ 415 (antes en $ 480).

Las cocinas también tienen un precio menor. Una cocina Whirlpool 30“a gas, con 6 hornillas por $ 810 ($ 180 menos), tope a gas de 4 hornillas marca Ribelle; costaba $ 265 y ahora vale $ 230.

“La cocina Whirlpool hace una semana costaba $ 1200, bajó a $ 990; y ahora está en $ 810”, dijo Plazola.

Un horno digital LG, grande, que incluye microondas y horno en un solo electrodoméstico, costaba $ 3500 y ahora vale $ 2990; la rebaja fue de $ 510.

Una nevera Daewoo de 17 pies cuesta $ 990 ($ 160 menos), otra nevera, doble puerta, de 20 pies, bajó de $ 1850 a $ 1500.

Una lavadora doble tina de 9 kg Daewoo por $ 280 ($ 50 menos), microondas Hyundai por $ 100 ($ 20 menos), Toshiba por $ 130 ($ 20 menos), un Air Fryer de 3 Lts vale $ 50.

