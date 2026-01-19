Tiendas de electrodomésticos bajan el límite de compra para optar al Modo más Cuotas de Cashea: DETALLES

Uno de los tantos servicios que tiene la aplicación de financiamiento Cashea es el modo más cuotas.
En las compras usuales se cancela la inicial y el resto se paga en tres cuotas cada 15 días, no obstante, hay algunas condiciones para optar por el modo que permite que sean seis, nueve y hasta 12 cuotas.
¿Cómo optar por el modo más cuotas de Cashea?
La tienda de electrodomésticos Damasco informó a sus clientes que bajaron los precios para optar por el modo más cuotas, el cual aplicaba para compras de 700 dólares en adelante, luego de que Cashea cambiaría ciertas reglas.
Así quedó la nueva inicial con el modo más cuotas en Damasco:
- Más cuotas inicial del 40 %.
- $ 300 a $ 450 hasta 6 cuotas (Nivel 3+).
- $ 450 a $ 600 hasta 9 cuotas (Nivel 5 o 6).
- Más de $600 hasta 12 cuotas (Nivel 6).
Por ahora, se desconoce si esto aplicará en otras tiendas y si será una medida permanente o por tiempo limitado.