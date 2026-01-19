Monitor carne y pollo para este 19 de enero: las proteínas siguen bajando sus precios

Suscríbete a nuestros canales

En redes sociales usuarios reportan bajada de precios en proteínas como el pollo y el carne. Durante varios días, los ciudadanos han monitoreado los costos, alegando que poco a poco van bajando.

Cabe destacar que hace unas semanas, el kilo de carne alcanzó los 20 dólares, mientras que un pollo entero costaba entre 5 y 8 dólares.

¿Cuáles son los precios de la carne y el pollo para el 19 de enero?

Para hoy, 19 de enero, se reporta que la carne está entre 9,5 y 10,35 dólares en mercados como Quinta Crespo y Catia, al igual que en sucursales como Río Supermarket.

Algunos aseguran que esto se debe al precio del USDT, el cual ha bajado notablemente en los últimos días.