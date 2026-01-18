Banco de Venezuela activa tarjeta digital para compras internacionales: ventajas y cómo verificarla en la App

Suscríbete a nuestros canales

El Banco de Venezuela dio un paso importante en la modernización de sus servicios al iniciar la habilitación masiva de su nueva Tarjeta Internacional Virtual.

Este instrumento digital, que ya se encuentra disponible para los clientes de la institución, permite realizar transacciones electrónicas fuera del país de forma rápida y segura.

Ahora, los usuarios ya no dependerán exclusivamente de tarjetas físicas para gestionar sus pagos en el extranjero. El servicio busca facilitar el acceso al comercio electrónico global.

¿Cómo verificar y activar la tarjeta?

Para saber si ya tienes habilitada esta opción, debes ingresar a la aplicación oficial BDVApp.

Una vez dentro, dirígete a la sección de "Tarjetas" y busca la pestaña identificada como USD. Allí aparecerá el instrumento vinculado directamente a tu cuenta en moneda extranjera.

Principales usos y ventajas

La tarjeta es exclusivamente digital, lo que significa que los datos como el número, la fecha de vencimiento y el código de seguridad (CVV) se consultan directamente en la aplicación. Entre sus principales beneficios destacan:

Podrás pagar suscripciones de servicios como Netflix, Disney+ y Amazon, además de comprar en cualquier tienda web que acepte Visa o Mastercard.

Los pagos se descuentan automáticamente de tu saldo en la Cuenta en Divisas BDV.

El sistema permite activar o desactivar la tarjeta en cualquier momento desde el celular para evitar gastos no deseados o protegerte contra fraudes.

Requisito indispensable

Es fundamental que los usuarios mantengan un saldo positivo en su cuenta en dólares para poder utilizar la tarjeta.

Este dinero debe haber sido depositado previamente o adquirido a través de los mecanismos cambiarios del banco.

Con esta iniciativa, se espera que en el futuro cercano también se facilite la venta de divisas en efectivo para personas naturales.

