Donald Trump: Delcy Rodríguez está trabajando muy bien con nuestros representantes

Este miércoles, el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, aseguró que la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, "está trabajando muy bien con nuestros representantes".

A través de un mensaje en su plataforma de Truth Social, el mandatario estadounidense afirmó que Rodríguez "está haciendo un buen trabajo".

Donald Trump sobre Delcy Rodríguez

De acuerdo con el escrito de Trump, la presidenta venezolana "está haciendo una buena labor y está trabajando muy bien con los representantes estadounidenses".

Asimismo, resaltó que tras los acuerdos entre ambos países "el petróleo está comenzando a fluir".

Agregó el mandatario estadounidense que "el profesionalismo y dedicación entre ambos países es algo muy agradable de presenciar".

