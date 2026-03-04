Jonrón de sabor Diablitos: Un clásico de los venezolanos en el Mundial

Suscríbete a nuestros canales

La pasión por el béisbol en Venezuela se siente, y con la llegada del Clásico Mundial de Béisbol, la identidad nacional se manifiesta no solo en el rugido de las gradas, sino en el sabor que acompaña cada entrada.

En el escenario de la máxima cita pelotera, Diablitos™ Underwood™ se consolida como el aliado indispensable de la fanaticada, transformando el momento del juego en una vivencia gastronómica cargada de tradición y practicidad.

Un roster blindado de estrellas

La selección nacional, dirigida estratégicamente por Omar López, llega a esta cita con un roster que promete hacer historia, integrado por figuras de la talla de Ronald Acuña Jr. y la fuerza detrás del plato de Salvador Pérez, quienes encabezan un equipo que combina poder y defensa. La precisión de Eugenio Suárez, el dominio desde la lomita de Ranger Suárez y la consistencia con el madero del campeón bate Luis Arráez, garantizan que el tricolor nacional sea uno de los rivales más temidos del torneo.

La combinación perfecta en la mesa

Para disfrutar de este despliegue de talento, el menú oficial del fanático venezolano ya tiene sus protagonistas: la icónica arepa frita rellena con Diablitos™ Underwood™ y una variedad de Dips Underwood, deliciosas salsas en tres sabores: Pimientos Morrones, Diablitos™ y Diablitos™ Picante, diseñados para compartir en familia o con amigos.

El sabor original de ‘la mejor forma de comer jamón’ se convierte en el combustible de la emoción durante cada inning, manteniendo viva una costumbre que pasa de generación en generación.

La ruta de Venezuela

El calendario del equipo venezolano exige máxima atención desde el play ball. Las fechas claves son:

· 6 de marzo: Debut oficial ante la selección de Países Bajos, un encuentro clave para marcar el ritmo de la competición.

· 7 de marzo: Duelo contra Israel, buscando consolidar la posición en el grupo.

· 9 de marzo: Encuentro frente a Nicaragua.

· 11 de marzo: Cierre de la primera ronda en un duelo de titanes ante la potente representación de República Dominicana.

Cada lanzamiento y cada batazo se viven con mayor intensidad cuando lo auténtico está presente en la mesa, reafirmando que, en el béisbol y en la cocina, la verdadera victoria está en compartir las tradiciones que nos definen; por eso, este Clásico Mundial se juega con pasión y se disfruta con el sabor inconfundible de Diablitos™ Underwood™.

Únete a la mejor forma de comer jamón y visita nuestra página web www.diablitos.com y cuenta de Instagram @diablitos_vzla para mantenerte al tanto de las últimas novedades de la marca.

Nota de prensa

Visite nuestra sección de Agenda Empresarial

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube