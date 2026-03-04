Por los niños: Rio Supermarket y Fundana sellan alianza

Suscríbete a nuestros canales

Con el compromiso de generar un impacto positivo en la sociedad, Rio Supermarket se une formalmente a la Fundación del Niño que Amerita Protección (Fundana). Este acuerdo, iniciado el 9 de febrero de 2026, establece un plan de trabajo conjunto de un año diseñado para desplegar una agenda de concienciación social en Caracas, enfocada en la protección de los niños más vulnerables.

Cajas Solidarias: Un puente de esperanza

Como eje central de esta iniciativa, Rio Supermarket ha habilitado sus cajas de facturación como canales directos de colaboración. A partir de ahora, los clientes tienen la oportunidad de convertirse en aliados de "Los Chiquiticos"; al finalizar su compra, podrán realizar donativos voluntarios por el monto que deseen, contribuyendo directamente al sustento de la fundación.

Un año de actividades con propósito

Más allá de la recaudación de fondos, Rio Supermarket asume un rol activo al convertirse en padrino de 10 niños de la villa “Los Chiquiticos”. La alianza contempla un calendario de actividades en Caracas enfocadas en la educación, la prevención y la alegría:

Mes de la Mujer: Bajo un enfoque de responsabilidad social, se desplegará una campaña contra la violencia de género. Rio Supermarket servirá de plataforma para charlas y conversatorios impartidos por especialistas de Fundana en cuatro de sus sucursales capitalinas.

Día del Niño: La cadena activará sus sedes en Caracas como centros de acopio. A través de plataformas digitales, se invitará a la comunidad a donar juguetes y material escolar (nuevos o en buen estado) para apoyar el desarrollo de los pequeños.

Navidad: Para cerrar el año, ambas instituciones presentarán una serie de piezas audiovisuales emotivas para sensibilizar sobre la importancia de un hogar lleno de amor. Esta campaña impulsará una gran jornada de donación de juguetes para asegurar que la magia de la Navidad llegue a cada niño de las Villas.

"Con esta alianza, Rio Supermarket reafirma su compromiso con la comunidad, demostrando que su modelo de negocio camina de la mano con el bienestar social y el apoyo a instituciones de gran trayectoria y credibilidad como Fundana."

Para más información sobre esta campaña y otras noticias, sigue las cuentas oficiales en redes sociales: @rio_supermarket y @fundana_fundacion.

