Submarino de EEUU hunde buque iraní: es el primer ataque con torpedo desde la II Guerra Mundial

En un hecho que marca un precedente en operaciones navales modernas, Estados Unidos hundió un buque de guerra iraní en el Océano Índico mediante un ataque con torpedo lanzado desde un submarino.

Dicha acción constituye el primer ataque de este tipo por parte de un sumergible estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial, según informaron autoridades de Washington.

Declaraciones del secretario de Defensa

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, confirmó la operación en rueda de prensa, describiéndola como una “muerte silenciosa”, según información del medio Alberto News.

Hegseth destacó que el buque iraní creía encontrarse seguro en aguas internacionales, pero fue alcanzado y hundido con un solo torpedo, subrayando la efectividad y precisión de la maniobra naval.

El incidente se produjo frente a la costa de Sri Lanka, donde se estima que varios tripulantes del barco fueron rescatados por la marina local. Aún se desconocen cifras exactas sobre los afectados, aunque se señala que decenas de personas podrían haber sido auxiliadas tras el hundimiento.

Este hecho ocurre en medio de crecientes tensiones entre Washington y Teherán, en un escenario de confrontaciones que han generado preocupación internacional.

