Seducción virtual por Roblox: dos hombres detenidos por intento de explotación sexual en Maracaibo

En Maracaibo, Zulia, fue frustrado un presunto caso de trata de personas que involucraba a una joven de 18 años, reportada como desaparecida en Caracas.

La víctima mantenía contacto con un hombre que conoció a través del videojuego Roblox, con la intención de encontrarse fuera del país.

Autoridades de Polimaracaibo, incluyendo el Servicio de Patrullaje a Pie, Investigación Penal y Patrullaje Canino, fueron alertadas sobre la llegada de la joven al terminal de pasajeros, activando un operativo inmediato para protegerla.

Durante el procedimiento, se detectó un vehículo Ford Laser blanco presuntamente destinado a trasladarla a Colombia, según información del medio GM Noticias.

El conductor huyó al percatarse de la presencia policial, pero el vehículo fue localizado posteriormente en la Plaza Centenario, detrás del centro comercial Gran Bazar, donde fueron detenidos dos hombres de 45 y 46 años.

La madre de la joven indicó que los desconocidos habían exigido dinero bajo la amenaza de poner en riesgo la vida de su hija, lo que motivó la rápida intervención de los cuerpos de seguridad.

Los detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público, mientras se continúa con las investigaciones para determinar posibles implicaciones de la red y prevenir futuros casos de explotación.

