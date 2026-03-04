Abren nueva ruta hacia Guarenas - Guatire desde Plaza Venezuela: horarios y costo

Suscríbete a nuestros canales

El Terminal De Paso Rápido Ruta 421 ubicado en Plaza Venezuela (Zona Rental), Caracas, anunció la incorporación de una nueva ruta para sus usuarios, disponible desde este 03 de marzo.

Se trata de la ruta Guarenas - Guatire. A través de sus redes sociales, la Alcaldía de Caracas detalló que, las unidades de transporte que cubrirán estos destinos trabajarán desde las 5:00 a.m. hasta las 11: 00 p.m. Las camionetas saldrán desde el Andén 6 de dicho terminal.

La tarifa del pasaje es de Bs 420.

En este terminal los usuarios encontrarán seguridad, confort y un servicio médico disponible para su atención, garantizando un tiempo de espera mínimo para abordar las unidades.

Además, cuentan con baños disponibles para todos los usuarios y estaciones de carga para los dispositivos móviles, ofreciendo así una experiencia más segura y cómoda, tanto mientras esperan como durante sus transbordos.

"Nuestro objetivo es ofrecerles un espacio moderno y confiable donde puedan viajar con tranquilidad, sabiendo que su bienestar es nuestra prioridad", detallaron.

