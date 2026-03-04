Cambios en el DMV de Nueva York: la lista negra de infracciones que ahora te quitan la licencia

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York ha lanzado oficialmente en febrero de 2026 una de las reformas más significativas en décadas para su sistema de puntos de conducción.

Con la intención de sacar de las calles a los "infractores recurrentes", las nuevas regulaciones no solo incrementan el costo de las multas, sino que también facilitan la suspensión de licencias al extender el periodo de vigilancia de los conductores.

Un margen de error más ajustado para los conductores de Nueva York

Bajo el sistema anterior, un conductor podía perder su licencia al acumular 11 puntos en un periodo de 18 meses.

Sin embargo, las autoridades estatales han decidido eliminar esa flexibilidad.

A partir de ahora, el DMV iniciará una revisión administrativa si un conductor alcanza 10 puntos en un periodo de 24 meses.

Esta ampliación del "periodo de revisión" significa que las infracciones cometidas hace casi dos años seguirán afectando el historial actual, lo que hace mucho más fácil llegar al límite de suspensión.

Infracciones que ahora "valen" más puntos en Nueva York

El nuevo sistema penaliza con mayor severidad las conductas de alto riesgo. Según datos oficiales del DMV de Nueva York y reportes de medios como Infobae y Gestión, aquí están las actualizaciones más importantes:

Alcohol y drogas: Las condenas por conducir bajo los efectos del alcohol (DWI) o drogas, que antes no sumaban puntos directos al sistema de persistencia (aunque sí implicaban otras sanciones), ahora otorgan automáticamente 11 puntos, lo que resulta en una suspensión inmediata.

Zonas de construcción: Exceder el límite de velocidad en áreas de trabajo ahora conlleva 8 puntos, sin importar cuánto se supere el límite.

Autobuses escolares: Rebasar un autobús escolar detenido con las luces rojas parpadeantes ha aumentado de 5 a 8 puntos.

Uso del celular: La conducción distraída por dispositivos electrónicos se mantiene firme con 5 o 6 puntos, dependiendo de si hay reincidencia, según las guías actualizadas de seguridad vial.

El impacto en los seguros y trámites para migrantes es un tema relevante

Medios como La Nación subrayan que, aunque el sistema se ha vuelto más estricto en cuanto a sanciones, también se han simplificado los procesos para obtener licencias.

Los solicitantes, incluidos los migrantes que se acogen a la Ley de Luz Verde, deben acumular 6 puntos de identidad para poder tramitar su documento, un procedimiento que se mantiene separado del sistema de sanciones por infracciones.

Por otro lado, expertos legales consultados por NBC News advierten que este endurecimiento podría llevar a un aumento en las primas de los seguros de automóviles, ya que las aseguradoras ahora tendrán en cuenta historiales de infracciones más cargados debido al nuevo ciclo de 24 meses.

En cuanto a medidas preventivas, el estado de Nueva York recuerda a los ciudadanos que el Programa de Reducción de Puntos y Seguro (PIRP) sigue en funcionamiento.

Al completar un curso de conducción defensiva aprobado por el DMV, los conductores pueden reducir hasta 4 puntos de su historial, lo que les ayudará a evitar suspensiones y, además, obtener un descuento del 10% en su seguro.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube