Vaporón activa venta de aires acondicionados: conozca los modelos y precios

La venta de aires acondicionados se reactiva debido al calor de la temporada de Semana Santa. Tiendas ofrecen equipos de ventana y split de diferentes medidas; están en oferta en algunos negocios y cuentan con sistemas de financiamiento.

La tienda Nofa, ubicada en San Martín, ofrece en venta equipos de aire acondicionado, tanto de ventana como split.

Los de ventana son de 1200 BTU y cuestan $ 370, los de 18.000 BTU por $ 500 y los de 24.000 BTU por $ 700. Los de split oscilan entre 12.000 BTU y 36.000 BTU. Los de 12.000 BTU están en oferta y cuestan $ 280.

Los split de 18.000 BTU valen $ 590; los de 24.000 BTU por $ 760; y los de 36.000 BTU por $ 1100 que se utilizan en espacios grandes, de 75 m². “Todos son residenciales y se clasifican por sus medidas”, dijo el asesor de ventas, Wilfredo Sierra.

Detalló que los de 24.000 BTU son adecuados para ambientes de 40 m² o 50 m², los de 18.000, para una habitación grande, y los de 12.000 BTU para un cuarto.

Sierra afirmó que los equipos más vendidos son los de 12.000 BTU, tanto de ventana como split. “Compran los de ventana para reemplazar otro; y el de split porque es más cómodo, por llevar el compresor afuera”, afirmó.

Los aires acondicionados de ventana están en oferta

La tienda cuenta con una oferta en aires acondicionados de ventana de 5000 y 8000 BTU, entre $ 100 y $ 160. “Cuando empieza el vaporón, la gente comienza a comprar aires acondicionados como locos”, dijo.

La asesora de ventas de DA+CO, Naideli Bermúdez, indicó que el local también ofrece al público los equipos de aire acondicionado. Los equipos de ventana, desde 5000 BTU hasta 24000 BTU, cuestan desde $ 140 hasta $ 550; los de split de 12000 BTU cuestan $ 300, de 18000 BTU valen $ 480 y los de 24000 BTU cuestan $ 570.

“El más solicitado es el aire acondicionado de split de 12000 BTU, lo usan mayormente para habitaciones”, indicó.

Aires acondicionados se pueden comprar con Cashea

Comentó que los equipos para refrescar se pueden adquirir con Cashea. En la tienda, la compra mínima con la app es de $ 300 para que se active el “Más Cuotas”, que corresponde a los usuarios de nivel 3 en adelante.

“En esta época es común que se active la compra de aires acondicionados. Al finalizar el Carnaval y en Semana Santa se venden bastante los aires”, aseguró.

En Daka se consigue variedad de aires acondicionados, tanto de ventana como los split.

Los aires acondicionados de ventana de 5000 BTU cuestan entre $ 115 y $ 120; los de 8000 BTU valen de $ 165 a $ 178; y los de 12000 BTU desde $ 350 hasta $ 2278.

Los equipos split de 12000 BTU cuestan $ 350; los de 18000 BTU valen $ 500 y los de 24000 BTU cuestan $ 1300.

“De los aires de ventana, los que más lleva la gente son los de 5000 BTU para habitaciones pequeñas, y porque son más económicos; de los split compran más los de 18000 BTU por el precio, y para salas”, dijo Jesús Gutiérrez, asesor de ventas.

Añadió que en esta época se activa la venta de estos equipos. “Se activa por el verano. Empieza el calor y se están vendiendo bastante”.

La cajera de El Sitio del Hogar, Bélgica Larreal, señaló que en la tienda los aires acondicionados split de 12000 BTU cuestan a partir de $ 380, y los de ventana de 5000 BTU, para habitaciones, valen de $ 250 en adelante; los de 8000 BTU cuestan $ 245; de 12000 BTU valen $ 380, y los de 24000 BTU valen $ 800.

Promoción y financiamiento con Cashea

“Los clientes buscan más los de ventana porque son más económicos que los split; y se llevan más los 8000 BTU, y ahorita los de 5000 BTU”, dijo.

Precisó que los aires de ventana de 5000 BTU están en promoción por $ 170. La tienda trabaja con Cashea, con una inicial de 40 %, 50 % y 60 %; según el nivel del cliente en la app. “Tenemos activado el modo Más Cuotas”.

Expresó que en esta época se activa la venta de aires acondicionados “por el tema del calor, porque a la gente no le gusta pasar calor en su casa y lo prefiere al ventilador”.

