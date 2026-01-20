Delito

Capturan a dos sujetos por hurtar aires acondicionados del hospital Pérez Carreño: detalles aquí

Funcionarios determinaron la responsabilidad de los hombres durante una investigación previa

Por Genesis Carrillo
Lunes, 19 de enero de 2026 a las 11:01 pm
Alfonso Lorves Cova (24) y Jhonny Alexander Camargo Pinto (18) fueron detenidos por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) tras ser señalados de hurtar de forma constante en el hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, en Caracas.

Así lo informó el director del organismo, Douglas Rico, a través de sus redes sociales, donde precisó que los funcionarios llevaron a cabo la aprehensión en las adyacencias del centro de salud tras determinar su responsabilidad durante una investigación previa.

“Se pudo conocer que los hombres constantemente ingresaban al referido nosocomio para desmantelar los sistemas de aire acondicionado, perjudicando el funcionamiento de áreas vitales para la atención efectiva de los pacientes, con la finalidad de comercializar lo sustraído”, explicó Rico.

Lorves Cova y Camargo Pinto fueron puestos a la orden del Ministerio Público.

Lunes 19 de Enero - 2026
