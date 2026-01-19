¡Captura en Liberty Street! Cae el presunto autor del tiroteo en el Parque de Fort Worth

Suscríbete a nuestros canales

La violencia sacudió la tranquilidad de la cuadra 1500 de Liberty Street durante la tarde del pasado 29 de diciembre. Un grupo de entre 15 y 20 personas participaba en una reunión cuando una discusión verbal derivó en una pelea física. Los agentes de seguridad escucharon las primeras detonaciones de arma de fuego mientras trabajaban en las inmediaciones del parque histórico local.

El Departamento de Policía de Fort Worth comunica que arrestan al sospechoso del doble tiroteo fatal en el histórico Stop Six Park de Fort Worth. Ricco Henderson, de 18 años de edad, ingresó el sábado a la cárcel del condado de Tarrant bajo cargos criminales graves. Los registros judiciales establecen una fianza de 750.000 dólares para el detenido, quien enfrenta un cargo directo por el delito de asesinato.

¿Quiénes son las víctimas del ataque en Stop Six Park de Fort Worth?

Cyanna Boone, una joven de apenas 17 años, recibió múltiples impactos de bala y falleció en el lugar de los hechos. Los registros del médico forense del condado de Tarrant confirman que la menor de edad murió pocos minutos después del inicio de la balacera. Una segunda persona falleció en un vehículo sobre Handley Drive, hecho que los investigadores vinculan directamente con el suceso del parque.

Los paramédicos trasladaron a la segunda víctima a un hospital local de urgencia, pero el personal médico certificó su deceso poco después. La policía mantiene bajo reserva la identidad de este fallecido mientras concluyen los protocolos de notificación a los familiares directos. El sospechoso supuestamente sacó un arma entre la multitud y disparó contra los presentes antes de emprender la huida del sitio.

¿Cómo avanzó la investigación para que arrestaran al sospechoso?

La policía local localizó a un individuo que huyó de la escena donde encontraron el automóvil con la segunda víctima mortal. Los detectives de la unidad de homicidios analizaron las pruebas recolectadas durante semanas para señalar a Henderson como el presunto tirador. La captura ocurrió sin incidentes mayores y el sujeto ya espera su comparecencia ante un juez estatal en los próximos días.

La institución policial agradece la colaboración de la ciudadanía para esclarecer los detalles de este trágico incidente en el parque histórico. Este arresto representa un paso fundamental para llevar consuelo a las familias de Boone y del otro joven que perdió la vida. Las autoridades instan a cualquier testigo adicional a presentar su declaración para fortalecer el caso contra el presunto autor del crimen.

