Mató a puñadas a su tío tras una discusión: adolescente detenido por violento crimen

Un adolescente de 14 años de edad resultó detenido como presunto responsable por el homicidio de su tío, tras una acalorada discusión.

El violento incidente se registró cerca de las 5:00 de la tarde de este domingo, en la calle Yaracuy del sector La Cooperativa, municipio Girardot, estado Aragua.

De acuerdo con la publicación de El Periodiquito Digital, se conoció que la víctima fue atacada por un adolescente de 14 años de edad, luego de que ambos sostuvieran una fuerte discusión. Los motivos del altercado aún son desconocidos.

Apuñaló a su tío hasta la muerte

Se pudo conocer que, entre el adolescente cegado por su ira, tomó un arma blanca y se abalnzó sobre su pariente, a quien le propinó varias puñaladas.

Las heridas que el adolescente le causó a la víctima fueron tan profundas que terminaron con su vida en la escena de la discusión.

En el lugar del suceso se presentaron los organismos de seguridad y prevención, entre estos, la Policía de Aragua, Policía Municipal de Girardot, Policía Nacional, Protección Civil y funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Avanzan las invetigaciones del crimen

Fueron los expertos del cuerpo detectivesco quienes se encargaron de iniciar con las investigaciones correspondientes al crimen y de realizar el levantamiento del cadáver para trasladarlo hasta el Servicio Nacional de Medicinas y Ciencias Forenses (Senamecf-Aragua).

Se espera que los funcionarios forenses determinen las causas que originaron el altercado y homicidio.

Esta sería la segunda persona asesinada con un arma blanca, en medio de altercados violentos en lo que va del mes de enero en el estado Aragua.

