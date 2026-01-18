Hombre es capturado en Guarenas por abusar de sus dos hijastras: aquí los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios de la policía municipal de Guarenas (PoliPlaza), en el estado Miranda, arrestaron el pasado jueves a un sujeto de 24 años por su presunta responsabilidad en el abuso sexual de sus dos hijastras, de 9 y 12 años de edad. El procedimiento se llevó a cabo tras una denuncia formal interpuesta por la abuela de las menores.

La captura de Jeison Alexander Serrano se produjo en el sector 1 La Avioneta de El Tamarindo, ubicado en la carretera vieja Guarenas–Petare. Las autoridades activaron la búsqueda luego de que una de las víctimas alertara sobre la situación a través de una carta dirigida a su abuela, en la cual solicitaba auxilio.

De acuerdo con el reporte del periodista Román Camacho, Serrano negó las acusaciones al momento de su aprehensión. No obstante, las evaluaciones médico-legales realizadas posteriormente a las dos menores de edad confirmaron la existencia del abuso.

El caso se encuentra actualmente bajo la jurisdicción del Ministerio Público (MP) para el desarrollo de las investigaciones pertinentes.

Arresto similar en el estado Zulia

En un hecho distinto ocurrido en el occidente del país, efectivos del Cuerpo de Policía del Estado Zulia (CPBEZ) detuvieron a un hombre de 61 años, señalado por el presunto abuso sexual de su nieta. El aprehendido fue identificado como Joel Antonio Pérez Graterol, según información difundida por el diario Versión Final.

La intervención policial tuvo lugar en el sector Padre Alfonso Cobos de Casigua El Cubo. El arresto se ejecutó después de que la madre de la niña acudiera ante las autoridades competentes para consignar la denuncia formal contra el sexagenario.

