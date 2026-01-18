Lograron escapar y pedir auxilio a los vecinos: PNB captura a un hombre tras abusar de sus dos hijastras

Delitos

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvieron a un hombre de 50 años en el estado Aragua, tras ser señalado por el presunto abuso de dos menores de edad.

El operativo se realizó en el municipio Ezequiel Zamora, específicamente en una zona rural conocida como Múcura, luego de que las víctimas lograran escapar y pedir ayuda, informó El Siglo. 

¿Qué se conoce sobre el operativo? 

La captura fue posible gracias a la acción de los vecinos del sector Nueva Revolución. Al enterarse de lo ocurrido, los residentes se comunicaron con las autoridades a través de los números de emergencia del Cuadrante de Paz, lo que permitió que las comisiones policiales llegaran al sitio antes de que el sospechoso lograra huir de la zona.

Identificación del detenido

El sujeto fue identificado por las autoridades como Wilmer Tomás Ríos Viera. Al momento de su detención, los oficiales de la PNB adscritos a la Estación Municipal Zamora procedieron a su custodia inmediata para evitar que abandonara el sector tras ser descubierto por la comunidad.

Escape y auxilio

Según el reporte de los oficiales, las dos víctimas, quienes eran hijastras del agresor, aprovecharon un descuido del hombre para evadir su control y salir a la calle a solicitar auxilio.

La gravedad del relato de las menores alertó a los habitantes de Múcura, quienes protegieron a las niñas mientras llegaba el apoyo policial que finalmente concretó el arresto.

Una vez capturado, Ríos Viera fue trasladado a la sede policial y el caso quedó en manos del Ministerio Público, para realizar las investigaciones correspondientes y presentarlo ante los tribunales de control. 

