Hallan sin vida a venezolano en México desaparecido desde septiembre: este fue su último mensaje

Las autoridades de México confirmaron la localización sin vida de Tayron Paredes Gamboa, un migrante venezolano de 27 años que trabajaba como repartidor por aplicación.

El joven había sido reportado como desaparecido desde el 19 de septiembre de 2025, tras realizar una entrega en el municipio de Huehuetoca, en el Estado de México, informó TV Azteca.

De acuerdo con información de Fuerza Informativa Azteca (FIA), el hallazgo del cuerpo se produjo en el municipio de Coyotepec. Aunque el registro del levantamiento no es reciente, la identidad del joven solo pudo ser ratificada tras la realización de pruebas genéticas de ADN y diversos estudios periciales.

Proceso de identificación y entrega de restos

Debido a que los familiares de la víctima residen fuera de México y presentaban dificultades para trasladarse al país, el proceso de identificación se efectuó a distancia. Una vez concluidos los protocolos legales y científicos, el cuerpo fue entregado a sus allegados.

Previamente, la hermana del fallecido, Daniela Paredes, señaló la falta de comunicación inicial por parte de las autoridades: “Estaba hablando con mi cuñada y ella me dice que no, que no le han comentado nada, ni nada, pues. Entonces, no tenemos ni siquiera una foto del cuerpo que levantaron, nada”, dijo al medio local FIA.

Asimismo, detalló las gestiones realizadas antes de recibir la confirmación oficial: “Llamé, me cansé de llamar a comandante que tenía en el caso de mi hermano, pero sigo sin respuesta y bueno, aferrada a Dios, que mi hermano sigue vivo y que pronto regresará a nosotros”.

¿Cuáles fueron las circunstancias de su desaparición?

Paredes Gamboa fue visto por última vez en Cuautitlán Izcalli. El día de su desaparición, se dirigía a entregar un paquete en la zona de Huehuetoca. La última ubicación registrada por su dispositivo móvil se situó en las inmediaciones de las casetas de Jorobas.

El joven trabajaba para la plataforma Didi desde hacía cuatro meses. Según el testimonio familiar, su estancia en México era transitoria, pues su objetivo era llegar a Estados Unidos para generar ingresos destinados al sustento de su hijo de seis años en Venezuela.

Paredes planeaba regresar a Venezuela

Daniela Paredes, hermana de la víctima, indicó que Tayron tenía previsto finalizar su trayecto migratorio y regresar a su país de origen próximamente.

“Este año con el favor de Dios se iba a regresar y que quería llegar acá. Eso fue lo que me dijo. Le dije que sí, que se viniera porque aquí iba a estar más seguro”, relató la hermana.

