Detenido por abusar de su nieta menor de edad durante tres años: victima confiesa desgarrador relato

Un hombre de 61 años, fue capturado por funcionarios de la Policía del estado Zulia (CPBEZ) tras ser señalado de abusar sexualmente de su propia nieta.

El detenido fue identificado como identificado como Joel Antonio Pérez Graterol, informó Versión Final.

La detención se realizó en el sector Padre Alfonso Cobos de Casigua El Cubo, luego de que la madre de la víctima presentara la denuncia formal ante las autoridades.

¿Qué ocurrió?

El caso salió a la luz cuando la madre de la adolescente, que actualmente tiene 14 años, notó que su hija sentía un miedo profundo y un rechazo extraño cada vez que debía visitar la casa de sus abuelos.

Al ser interrogada por su madre, la menor rompió el silencio y confesó que los ataques comenzaron hace tres años, cuando ella apenas tenía 11 años de edad.

Según el testimonio de la víctima, el abuelo aprovechaba las noches para atacarla mientras ella dormía. Para evitar que la niña pidiera ayuda, el hombre presuntamente la inmovilizaba por la fuerza y le tapaba la boca.

La joven explicó que guardó el secreto durante todo este tiempo porque sentía mucho temor de lo que pudiera pasar.

Captura y proceso judicial

Una vez que la policía recibió el reporte y conoció los detalles de las agresiones físicas, las comisiones se desplegaron en el municipio Jesús María Semprún para arrestar al sospechoso.

Pérez Graterol fue llevado de inmediato a un centro policial de la zona, donde permanece bajo custodia.

El caso ya se encuentra en manos de la Fiscalía 53 del Ministerio Público, la cual se encargará de realizar las investigaciones necesarias y presentar al detenido ante los tribunales correspondientes para que responda por los cargos que se le imputan.

