Iban de visita y quedaron detenidas: GNB frustra ingreso de sustancias ilícitas en la puerta del penal

Dos mujeres terminaron detenidas luego de un fallido intento por burlar la seguridad de la Comunidad Penitenciaria de Coro.

El operativo fue ejecutado por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), quienes neutralizaron el ingreso de sustancias ilícitas al recinto.

Las detenidas pretendían aprovechar el flujo de entregas para pasar desapercibidas, pero los estrictos controles de vigilancia frenaron sus planes a las puertas de la cárcel.

Detalles del operativo

Lo que empezó como una supuesta entrega de alimentos para los reclusos, se transformó en un procedimiento policial cuando las autoridades detectaron movimientos sospechosos durante la jornada de visitas en el penal del sector San Agustín.

La detención de las dos involucradas no fue obra del azar. Durante la revisión rutinaria en el área de paquetes, las unidades caninas del centro penitenciario se activaron de inmediato.

Los perros expertos en detección de narcóticos "marcaron" con insistencia los envases de comida que cargaban las mujeres, alertando a los militares sobre la presencia de algo irregular entre los alimentos.

Droga entre la comida

Al abrir los paquetes señalados por los canes, los funcionarios hallaron dos envoltorios de una sustancia extraña que, por su olor y apariencia, se presume es droga.

El cargamento estaba oculto de forma estratégica para intentar engañar la vista humana, pero no logró superar el olfato de los animales entrenados para estas labores de seguridad.

Investigación en curso

Tras el hallazgo, las mujeres fueron esposadas y detenidas en el sitio. Los efectivos de la GNB notificaron el procedimiento al Ministerio Público, organismo que ahora lidera las investigaciones.

Mientras tanto las autoridades reforzaron la vigilancia en las entradas del penal para evitar nuevos intentos de contrabando que pongan en riesgo el control del centro.

