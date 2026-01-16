Famoso boxeador en la mira de las autoridades por agresión contra una mujer: revelan violento historial del deportista

Suscríbete a nuestros canales

Un famoso boxeador se encuentra en la mira de las autoridades, debido a un violento acto que cometió contra una mujer, a quien quiso sacar por la fuerza de un “club de caballeros”.

La Policía de Miami Gardens (Florida, EEUU) está tras la pista del boxeador profesional Gervonta "Tank" Davis, por su responsabilidad en el incidente de “violencia doméstica” ocurrido el año pasado.

Los hechos se registraron el pasado 27 de octubre de 2025, en un club de caballeros en Miami Gardens, donde trabajaba la mujer, informaron autoridades en una conferencia de prensa. Sin embargo, no revelaron el nombre de la mujer ni del club para proteger su seguridad.

Revelan el violento historial de Gervonta Davis

De acuerdo con Telemundo, se pudo conocer que Davis agarró a la mujer por la parte posterior de su cabeza, la sometió con una mano y la sujetó por el cuello con la otra, mientras la llevaba forzadamente a un estacionamiento.

Finalmente, el deportista soltó a su víctima y esta corrió hacia sus compañeras de trabajo, para buscar resguardo. La mujer sufrió moretones en su brazo izquierdo, detallaron las autoridades locales.

La policía indicó que la mujer conocía a Davis desde 2022 y había mantenido una relación íntima con él, la cual terminó un poco más de un mes antes del incidente.

Un video captado por las cámaras de vigilancia sirvió como evidencia para corroborar la declaración de la víctima sobre el incidente con el boxeador.

Emiten orden de aprehensión contra el boxeador

En tal sentido, las autoridades emitieron una orden de arresto para Davis por cargos que incluyen agresión, encarcelamiento falso e intento de secuestro.

Ahora, los funcionarios trabajan con el Grupo de Trabajo de Fugitivos de los Mariscales de Estados Unidos para encontrar al púgil, quien se dio a la fuga.

Davis, de 31 años de edad, ha enfrentado anteriormente múltiples cargos de violencia doméstica en el sur de Florida. Entre estos, se incluye uno ocurrido el pasado mes de julio, cuando se le acusó de golpear a la madre de sus hijos.

También fue arrestado en el condado de Broward, en 2022, por su vinculación con otro caso de violencia doméstica.

Davis, además, enfrentó una acusación anterior en Coral Gables, por un incidente ocurrido en 2020 en el que supuestamente golpeó a su novia, pero esos cargos fueron retirados.

