Más de 25 años de prisión contra dos hombres en Anzoátegui: se dedicaban a la extorsión y el secuestro

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó este jueves sobre la condena de más de 25 años que recibieron dos hombres en el estado Anzoátegui por delitos de extorsión y secuestro.

A través de la cuenta en Instagram del Ministerio Público, el fiscal Saab brindó detalles del caso y la sentencia que recibieron ambos sujetos.

Condenan a dos hombres por extorsión y secuestro

De acuerdo con la información proporcionada, se trata de Hector Gutiérrez y Luis Gutiérrez, quienes recibieron una condena a prisión por 25 años y seis meses.

Asimismo, resalta que ambs sujetos son responsables de los delitos de secuestro breve, extorsión y agavillamiento en el estado Anzoátegui.

Modus operandi

En este sentido, indica la información que Gutiérrez y Gutiérrez sometieron a un hombre bajo amenaza de muerte, lo secuestraron.

Lo llevaron en un vehículo con rumbo desconocido y le exigieron una gran suma de dinero a cambio de liberarlo.

