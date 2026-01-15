“Quería cambiar mi vida”: hombre confiesa por qué apuñaló a un desconocido en la calle

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre, quien apuñaló a una persona al azar en la calle para luego entregarse ante las autoridades, ahora enfrenta cargos por diversos delitos.

De acuerdo con el reporte de Telemundo, Sebastián Tomas Datorre Rodríguez se presentó en una comandancia policial y confesó haber apuñalado a una persona totalmente al azar, en Miami Beach (Florida, EEUU).

Tras su detención, el sujeto también fue acusado por cargos relacionados con pornografía infantil, luego de que las autoridades encontraran “imágenes perturbadoras” en su teléfono.

En un principio, Datorre Rodríguez, de 21 años de edad, quedó bajo arresto por un cargo de intento de asesinato, luego de que apuñalara a una persona, cerca de las 3:00 de la madrugada del pasado domingo.

Buscaba un "cambio de ambiente"

De acuerdo con el reporte, los oficiales recibieron un aviso sobre un hombre apuñalado en el cuello y encontraron a la víctima, la cual se desangraba en la calle.

La víctima fue trasladada hasta un hospital con una herida en el cuello que le dejó un dañó severo en las glándulas salivales y mandibulares, indicó el informe. Ahora se recupera en el hospital.

La víctima, identificada como Halbert Thomas, dijo que dormía en un lugar público, pero despertó cuando fue atacado por el sospechoso. En la escena del crimen se encontró un cuchillo de cocina plateado con manchas de sangre.

Poco después del apuñalamiento, Datorre Rodríguez se presentó en el Departamento de Policía de Miami Beach y dijo que había apuñalado a una persona en el cuello, pero no reveló por qué atacó justamente a Thomas.

Imágenes de cámaras corporales de la policía mostraron el momento cuando Datorre entró en la estación y habló con un oficial. “Cometí un par de delitos esta noche y solo quiero entregarme”, dijo.

El sujeto confesó que había pensado en apuñalar a alguien durante los días previos. Además, dijo que no quería ser una carga para su familia y que buscaba un “cambio de ambiente”.

Reveló que poseía pornografía infantil

“El acusado creía que apuñalar a alguien lo enviaría a prisión por mucho tiempo”, indicó el informe. “Dijo que quería apuñalar a una persona al azar y que nunca había tenido interacción previa con la víctima”, señaló el documento.

Durante la investigación por el apuñalamiento, Datorre Rodríguez le dijo a un detective que tenía imágenes de abuso sexual infantil que había compartido a través de Discord. Reportes cibernéticos vincularon el material con la dirección IP de su vivienda en Miami Beach.

El acusado también dijo a los oficiales que tiene autismo, pero que era consciente de que lo que hacía estaba mal.

“Aunque admitió estar dentro del espectro, nuestros detectives le preguntaron si su intención era causar daño y, tal como se observa en el video, fue muy claro y directo al decir que su intención era apuñalar a alguien y posiblemente matarlo. Y, en sus palabras, no le importaba si la víctima sobrevivía o no”, dijo el portavoz de la Policía de Miami Beach, Christopher Bess.

