En video: Ola gigante deja un muerto y más de 30 heridos en Argentina

Lo que debía ser una jornada de descanso se transformó en una pesadilla el pasado lunes 12 de enero.

Un fenómeno marítimo inusual, conocido como meteotsunami, golpeó la costa bonaerense con una ola de aproximadamente cinco metros de altura, impactando a cientos de turistas que disfrutaban de la playa en la localidad de Argentina

El evento ocurrió en horas de la tarde, en momentos en que la ocupación de las playas era máxima debido a la temporada de verano.

De forma repentina, una masa de agua de 5 metros se elevó y avanzó con gran fuerza sobre la orilla, arrastrando personas, sombrillas y mobiliario urbano de playa.

Meteotsunami

Se trata de un meteotsunami, un fenómeno provocado por cambios bruscos en la presión atmosférica (como tormentas o frentes de aire) que generan ondas en el océano con características similares a un tsunami sísmico.

Las autoridades de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires han confirmado un saldo trágico tras el impacto:

Un joven de 29 años, oriundo de Mar del Plata pero residente en Francia. El impacto de la ola lo arrastró contra una zona de rocas, causándole heridas mortales.

De igual manera, reportaron que al menos 35 personas resultaron con lesiones leves, cortes y contusiones.

Aunado a eso, un paciente permanece internado en estado grave y un hombre fue atendido de urgencia tras sufrir un infarto durante el pánico generado por el agua.

Fabián García, director de Defensa Civil, subrayó la magnitud de la sorpresa:

"Estamos recorriendo los nosocomios para ver cómo está la situación. El fenómeno tomó por sorpresa a los visitantes y las playas debieron ser evacuadas de inmediato para evitar más víctimas ante posibles réplicas del oleaje".

Este suceso se suma a una semana de condiciones climáticas extremas en Argentina, donde la zona de la Patagonia también lucha contra incendios forestales masivos que ya han consumido más de 15.000 hectáreas.

