Madre e hija mueren tras inhalar producto químico en Valencia: esto dicen las investigaciones

Una profunda consternación embarga a la comunidad del sector Los Naranjos, en la parroquia Negro Primero, de la ciudad de Valencia, tras confirmarse el fallecimiento de una joven madre de 19 años y su pequeña hija de 4 años.

El incidente se produjo por la inhalación accidental de gases tóxicos provenientes de un potente producto químico de uso agrícola dentro de su vivienda.

De acuerdo con las investigaciones preliminares y los reportes médicos de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET), la tragedia se originó por el uso inadecuado de un preservante químico en la cosecha familiar.

Los hechos

El grupo familiar habría vertido un producto químico (presuntamente para el control de plagas) en sacos de producción de caraotas almacenados en el hogar para garantizar su conservación.

Los gases emanados por el químico en el espacio cerrado resultaron letales. La madre y la niña inhalaron la mayor concentración de vapores tóxicos mientras descansaban o permanecían cerca de los sacos.

Ambas ingresaron sin signos vitales al centro asistencial local.

Otras tres personas resultaron intoxicadas por la exposición al producto y fueron trasladadas de emergencia a la CHET, donde permanecen bajo observación médica pero en condición estable:

Wilfredo Olivos (44 años). Sobeida Olivero (44 años). Adolescente de 17 años.

Este lamentable hecho ha encendido las alarmas sobre el manejo de sustancias químicas en zonas rurales y residenciales.

Expertos en toxicología advierten que muchos pesticidas y conservantes de granos liberan fosfuro de aluminio (gas fosfina) al contacto con la humedad del ambiente, un componente altamente mortal que no tiene olor y ataca el sistema respiratorio y cardíaco en pocos minutos.

Las autoridades exhortan a los pequeños productores a no almacenar granos tratados con químicos dentro de las viviendas y a utilizar solo productos autorizados, siguiendo estrictamente las normas de ventilación y seguridad.

