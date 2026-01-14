Profesor ofreció “quitarle la virginidad” a una niña sin saber que se trataba de un policía federal: la contactó a través de Discord

Suscríbete a nuestros canales

Dos profesores enfrentan cargos por abuso contra menores de edad, en dos casos aislados que se registraron en la ciudad de Nueva York. Uno de ellos fue sorprendido por un agente encubierto del FBI, quien fingió ser una niña para contactarlo.

En el primer caso, un hombre identificado como Raúl González, quien se desempeñaba como docente en una escuela pública de El Bronx, resultó detenido por abusar sexualmente de una estudiante de 12 años.

Según la acusación, el profesor dijo a su alumna que quería “llevarla a casa”, informaron los fiscales.

El sospechoso, de 61 años de edad, fue arrestado en las instalaciones de la escuela donde trabajaba, en Mott Haven, informó El Diario NY.

Ahora, el sujeto enfrenta acusaciones por diversos incidentes ocurridos entre el 7 de noviembre y el 5 de diciembre de 2025.

Profesor quería "levársela a casa"

Entre los casos en los que figura como responsable, González supuestamente tocó la cintura de la niña de 12 años, a quien abrazó desde la espalda, de tal manera que sus genitales, debajo de la ropa, se presionaban contra ella.

González le dijo a la joven “quiero llevarte a casa”. La sugerencia del profesor causó miedo e incomodidad, según la denuncia. Además de abuso sexual, enfrenta cargos de acoso y de poner en peligro el bienestar de una menor.

El Departamento de Educación de la ciudad manifestó que “la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes es nuestra máxima prioridad. Este comportamiento es reprobable y profundamente preocupante”.

Las autoridades esperan el veredicto final para poder proceder con el despido del docente.

González se declaró “no culpable” durante su comparecencia ante el Tribunal Penal de El Bronx y quedó en libertad sin fianza. Su próxima audiencia está programada para el 25 de febrero.

Ofreció "quitarle la virginidad" a una niña

Por otra parte, un hombre identificado como Philip Schuler, de 53 años de edad, profesor del colegio Suffolk County Community College, fue acusado de intentar atraer a una niña de 13 años a un parque para “quitarle la virginidad”.

Según alegaron los fiscales federales, el hombre contactó a la menor de edad sin saber que realmente conversaba con una agente del FBI. Cuando el sujeto llegó al lugar de la cita resultó detenido por los agentes federales.

Schuler entró en el radar del FBI después de que Decoy Project, una organización sin fines de lucro “dedicada a proteger a los niños de los depredadores en línea”, alertara a las autoridades sobre supuestas conversaciones sexualmente explícitas entre el profesor y una niña de 13 años.

Fue entonces cuando el FBI decidió poner su trampa y designó a una agente para hacerse pasar por “Chloe”, una niña de 13 años.

La funcionaria comenzó a hablar con Schuler en la plataforma Discord, en la que chateaban casi a diario. En sus encuentros virtuales, Schuler habló sobre “quitarle la virginidad” a “Chloe”. Asimismo, durante una videollamada, procedió a tocarse y envió una foto de su pene a la supuesta menor de edad.

Contactó a la supuesta menor de edad en Discord

El 6 de enero Schuler y “Chloe” pactaron un encuentro en persona y, cuando la agente dijo que no encontraba preservativos, él respondió que se encargaría de todo.

Schuler se presentó en el Edward W. Cahill Memorial Park, en Valley Stream, donde el FBI ya lo esperaba.

Durante el interrogatorio, el sujeto dijo a los agentes que estaba enamorado de “Chloe” y que sólo quería conocerla para ver si era real. También negó que fuera a tener contacto sexual con ella, pero admitió que había alquilado una habitación en un motel en Merrick.

Al registrarlo, los agentes encontraron espermicida, regalos para “Chloe” y una computadora portátil.

El FBI está investiga otros posibles delitos que podría haber cometido el acusado, incluida la posesión de pornografía infantil, así como declaraciones de Schuler de que había tenido relaciones sexuales con otra menor, al menos una docena de veces, antes de conocer a “Chloe” en Discord.

Las autoridades federales acusaron a Schuler de intento de coacción e incitación. Un juez del Tribunal Federal de Long Island ordenó su detención sin fianza.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube