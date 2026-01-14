Torturó y abusó de una mujer durante 48 horas: la víctima logró escapar y denunció al agresor

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre, de 35 años de edad, mantuvo en cautiverio a una mujer, en contra de su voluntad, durante más de 48 horas. Durante ese tiempo, el sujeto sometió a la víctima a torturas físicas y agresiones de índole sexual.

Por medio de las redes sociales, la Policía del estado Carabobo reveló que la víctima acudió hasta una la sede policial, tras escapar de su captor. El hecho ocurrió en la ciudad de Valencia.

La ciudadana recibió atención inmediata y fue trasladada al Centro Integral de Diagnóstico Ruíz Pineda de Valencia para su evaluación médica.

Tras conocer sobre la situación, agentes de la estación policial acudieron hasta la vivienda del presunto agresor para aprehenderlo y ponerlo bajo custodia.

Mujer fue torturada durante 48 horas

Según el informe de las autoridades, el sospechoso responde al nombre de Jorge Luis López Ortega, quien presuntamente capturó a la mujer y la retuvo durante más de 48 horas para someterla a torturas.

López Ortega habría agredido física y sexualmente a la mujer de 36 años, quien logró huir de su cautiverio.

El acusado quedó a disposición de la fiscalía del Ministerio Público.

Sentencia contra adolescente por asesinato de su amigo

En un hecho aislado, el caso de Josué Mata, un joven de 16 años que desapareció y fue asesinado en Ciudad Guayana, conmocionó a su comunidad.

Josué Enrique Mata Jiménez desapareció el 9 de noviembre después de visitar a su hermana en Puerto Ordaz. Era un estudiante de quinto año y un deportista activo.

Tras su desaparición, las autoridades encontraron el cadáver en una zona boscosa de Kavanayén II. La autopsia reveló que había recibido disparos en la nuca y en el pecho, y su cuerpo fue posteriormente incinerado y abandonado.

Las investigaciones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) concluyeron que Josué fue engañado para ser llevado a una casa asociada con "El Mocho", un presunto narcotraficante.

"El Gabrielito", quien era su mejor amigo, participó activamente en el crimen.

El Tribunal Primero de Responsabilidad Penal de Adolescentes de Bolívar dictó una condena de seis años y ocho meses de prisión a "El Gabrielito", quien admitió haber disparado el arma utilizada en el asesinato.

De igual manera se espera el inicio del juicio contra Agustín Flores, conocido como “El Mocho”, quien fue detenido en la frontera con Brasil mientras intentaba escapar.

Además, las autoridades buscan a un tercer implicado que habría facilitado el arma del crimen y que se encuentra en fuga.

