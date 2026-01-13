Dictan sentencia a adolescente que asesinó a su amigo: padre de la víctima se mostró inconforme

Suscríbete a nuestros canales

El caso de Josué Mata, un joven de 16 años que desapareció y fue asesinado en Ciudad Guayana, conmocionó a su comunidad.

Josué Enrique Mata Jiménez desapareció el 9 de noviembre después de visitar a su hermana en Puerto Ordaz. Era un estudiante de quinto año y un deportista activo.

Tras su desaparición, las autoridades encontraron el cadáver en una zona boscosa de Kavanayén II. La autopsia reveló que había recibido disparos en la nuca y en el pecho, y su cuerpo fue posteriormente incinerado y abandonado.

Las investigaciones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) concluyeron que Josué fue engañado para ser llevado a una casa asociada con "El Mocho", un presunto narcotraficante.

"El Gabrielito", quien era su mejor amigo, participó activamente en el crimen.

¿Cuánto fue la condena a los implicados?

El Tribunal Primero de Responsabilidad Penal de Adolescentes de Bolívar dictó una condena de seis años y ocho meses de prisión a "El Gabrielito", quien admitió haber disparado el arma utilizada en el asesinato.

De igual manera se espera el inicio del juicio contra Agustín Flores, conocido como “El Mocho”, quien fue detenido en la frontera con Brasil mientras intentaba escapar.

Además, las autoridades buscan a un tercer implicado que habría facilitado el arma del crimen y que se encuentra en fuga.

¿Cómo reaccionó el padre de la víctima?

El padre de la víctima denunció irregularidades en la notificación del juicio, indicando que fue informado solo 20 minutos antes de la audiencia, lo que le impidió asistir cuando el acusado asumió su responsabilidad.

Visite nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube