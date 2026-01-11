MP sobre muerte de Edilson Torres: Sufrió un ACV y un paro cardíaco

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio Público (MP), informó este domingo sobre el fallecimiento del exfuncionario policial Edilson José Torres Fernández, cuando se encontraba en prisión.

A través de un comunicado, el MP difundió los detalles sobre la salud de Torres y del proceder de las autoridades para atender su salud.

Fallece Edilson Torres

El comunicado difundido por el MP señala que Torres falleció en las instalaciones del Hospital Dr. Domingo Luciani el sábado 10 de enero mientras recibía atención médica.

Asimismo, señala que durante su tiempo recluido, lograron determinar que Torres "presentó una descompensación súbita de salud, por lo que fue trasladado de manera inmediata al centro asistencial, ingresando con signos vitales".

Tras recibir la atención médica oportuna, Torres "sufrió un evento cerebrovascular (ACV) seguido de un paro cardíaco, que ocasionó su fallecimiento".

Edilson José Torres Fernández

De acuerdo con el escrito, Torres, de 52 años "se desempeñaba como funcionario activo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB)", sin embargo, desde el pasado 11 de diciembre de 2025, se encontraba privado de libertad por una causa "relacionada con actividades delictivas detectadas por organismos de seguridad del Estado".

Por su parte, el MP "reafirma su compromiso firme con la defensa de la vida, la legalidad y los derechos humanos, y continuará actuando con absoluta transparencia y rigor institucional ante cualquier hecho que involucre a personas bajo custodia del Estado".

