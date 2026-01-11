Capturan a falso funcionario policial en Cojedes: esto le incautaron las autoridades

Suscríbete a nuestros canales

En un operativo de inteligencia, efectivos de la División de Inteligencia Estratégica (DIE) lograron la captura de un hombre de 49 años que pretendía burlar a la ciudadanía y a las autoridades haciéndose pasar por agente de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

La detención se produjo en plena vía pública, específicamente en la calle Colonia del municipio Tinaquillo.

Según el reporte oficial, el sujeto mantenía una actitud sospechosa y, al ser abordado por las comisiones reales, intentó evadir la inspección.

Al momento de su aprehensión, el ciudadano no portaba credenciales ni documentación legal que lo acreditara como miembro de ningún cuerpo de seguridad del Estado.

El hombre intentó oponerse al arresto, lo que sumó cargos adicionales a su expediente judicial.

Durante la revisión corporal y de pertenencias, los funcionarios de la DIE hallaron elementos que sugieren el uso del falso cargo para fines delictivos:

Se le incautaron cinco municiones de diversos calibres, una capucha de tela color negro, implemento utilizado comúnmente para ocultar el rostro durante hechos delictivos.

El caso, fue puesto a orden del Ministerio Público, donde se investigará si el detenido está vinculado a extorsiones o robos bajo esta modalidad en la zona norte del estado Cojedes.

