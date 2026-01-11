Capturado in fraganti por maltrato y abuso animal: PNB revela prueba clave del delito

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre de aproximadamente 60 años fue capturado por las autoridades en la urbanización San Jacinto, ubicada en Maracay, estado Aragua.

De acuerdo con información de Periquito Digital, el detenido está acusado de cometer actos de abuso sexual contra una perra, un hecho que generó una fuerte indignación entre los habitantes de la zona.

¿Qué se conoce sobre la captura?

El suceso tuvo lugar en un terreno invadido de la quinta avenida de la comunidad, justo frente al edificio Greco.

La detención se logró gracias a la denuncia de una vecina, quien grabó un video que sirvió como prueba clara del delito para que los funcionarios pudieran actuar de inmediato.

Los oficiales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) realizaron el arresto en el momento justo en que ocurrían los hechos.

Al llegar al lugar, los funcionarios encontraron al hombre en estado de ebriedad y con manchas de sangre en sus manos. Aunque el sujeto intentó ocultar quién era y dio versiones confusas sobre lo que estaba pasando, fue trasladado bajo custodia policial.

Pruebas del caso

Hasta el momento, las autoridades no revelan el nombre del detenido. Sin embargo, se confirmó que el video entregado por la testigo fue la pieza clave para proceder con la aprehensión.

El caso ya se encuentra en manos de los organismos competentes para iniciar el proceso legal correspondiente por maltrato animal.

Visite nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube