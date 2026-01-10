En imágenes: reportan incendio en un conjunto residencial de Valencia este 10 de enero

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este sábado 10 de enero de 2026, efectivos del Cuerpo de Bomberos de Valencia atendieron de manera oportuna un incendio de estructura registrado en la comunidad La Piedad, ubicada en la parroquia La Candelaria.

El despliegue permitió neutralizar las llamas antes de que afectaran a las viviendas colindantes de este sector popular.

El siniestro activó el protocolo de emergencia de la capital carabobeña, movilizando no sólo a los apagafuegos, sino también a cuerpos de resguardo civil y seguridad ciudadana, Bomberos de Valencia, Protección Civil y Policía Municipal de Valencia.

Tras la intervención de los equipos de primera respuesta, se confirmó que las llamas fueron controladas a tiempo.

Gracias a la rapidez de la denuncia y la respuesta de las unidades, el incidente no dejó heridos ni lesionados, limitándose únicamente a daños materiales dentro de la estructura afectada.

"Nuestros equipos de primera respuesta se mantienen atentos a cada incidencia a fin de dar respuesta y atención inmediata a los vecinos", indicaron las autoridades a través de sus canales oficiales.

Debido a la frecuencia de incidentes eléctricos reportados en la zona durante la última semana, el Cuerpo de Bomberos insta a la ciudadanía a verificar los sistemas de cableado y evitar el uso de extensiones de mala calidad en áreas de alta carga eléctrica.

