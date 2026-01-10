Detenido por usar a su hermano menor de edad para cometer hurtos: cae delincuente que azotaba viviendas

Suscríbete a nuestros canales

La policía municipal de Guaicaipuro informó sobre la detención de un joven de 19 años, tras ser acusado de robar en una vivienda de la zona.

De acuerdo con la información oficial, el sujeto fue identificado como Ezequiel Eduardo Machado Macero.

El hecho ocurrió específicamente dentro del Urbanismo Ayacucho, en una casa en el sector El Chorrito, donde el implicado fue sorprendido por los funcionarios de la División Motorizada.

¿Qué se sabe sobre el delito?

Según el reporte, el detenido no actuaba solo; utilizaba a su hermano, un menor de edad, para que lo ayudara a cometer los robos.

Esta situación agravó el caso, ya que el adulto involucró a un niño en actividades delictivas dentro de su propia zona de residencia.

Detalles de la captura

Durante el operativo, los oficiales lograron recuperar un gato manual de hierro, herramienta que presuntamente se usaba en los hechos.

Además, al momento de la revisión, se le incautó la cantidad de 1.300 bolívares en efectivo que no pudo justificar.

El detenido, quien vive en el mismo sector donde realizaba los hurtos, ya fue trasladado y puesto bajo la custodia de las autoridades correspondientes.

Ahora el caso se encuentra en manos del Ministerio Público para determinar las sanciones que enfrentará por sus acciones y por el uso de un menor de edad en el delito.

