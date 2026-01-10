Para vengarse de su ex: mujer amenazaba con asesinar a su hija de 7 meses

Suscríbete a nuestros canales

En un operativo de respuesta inmediata, funcionarios del Servicio de Investigación Penal (SIP) de la Policía Municipal de Guaicaipuro en el estado Miranda, capturaron este viernes 9 de enero de 2026 a una mujer de 21 años, señalada de agredir físicamente a su hija de apenas siete meses y amenazar con asesinarla para "vengarse" de su expareja.

La detenida, identificada como Adrianni Andreina Sanabria, fue denunciada tras una labor de inteligencia que permitió descubrir la gravedad de los abusos.

Según el reporte oficial, Sanabria utilizaba el maltrato hacia la menor como una herramienta de chantaje emocional contra el padre de la niña.

Los funcionarios incautaron un teléfono móvil con material audiovisual donde se observa a la mujer patear a la bebé sobre una cama mientras realizaba actividades cotidianas.

En los registros de texto enviados al padre, la mujer expresaba su intención de quitarle la vida a la infante, llegando a escribir que se la "entregaría en una caja para que la enterrara".

Tras la aprehensión realizada en el sector Los Cedros (Kilómetro 34 de la Panamericana), la pequeña fue rescatada por los efectivos policiales y trasladada a un centro asistencial para su evaluación.

Los exámenes revelaron que la bebé presentaba un cuadro de deshidratación severa y signos evidentes de maltrato físico reciente.

La niña se encuentra ahora bajo el resguardo de las autoridades competentes para garantizar su integridad.

Antecedentes

Al verificar los datos de la ciudadana en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), las autoridades confirmaron que Sanabria ya poseía un antecedente penal registrado hace menos de dos años ante la División de Criminalística de Los Teques, lo que agrava su situación jurídica actual.

El caso ha causado gran indignación en la comunidad mirandina.

El Ministerio Público ha solicitado la medida de privación judicial preventiva de libertad mientras se completa la acusación formal por trato cruel y amenazas de muerte.

